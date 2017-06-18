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Tootmine lõpetatud

PerfectCare ExpertTriikimissüsteem

GC9222/02

4.5
| (2) Auhinnad

1 auhind

Ülikiire triikimine
Triikige ükskõik millist triigitavat rõivaeset alates siidist kuni linase või puuvillase riide või kašmiirini ... mis tahes järjekorras, ilma et peaksite seadet reguleerima. Teie Philipsi PerfectCare triikraud saavutab kiired tulemused rõivaid kõrvetamata ja pleegitamata. Triikimine on nüüd tõeliselt lihtne!
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

ilma, et peaksite temperatuuri reguleerima

Ülikiire triikimine

  • 5,5 baari

  • 300 g auruvooga

  • Eemaldatav 1,5 l veepaak

Pumba rõhk kuni 5,5 baari

Pumba rõhk kuni 5,5 baari

Mida rohkem auru, seda tõhusam ja kiirem on triikimine. Tekib püsivalt võimas auruvoog, mis tungib sügavale rõivastesse ja muudab triikimise kiiremaks ja tõhusamaks. Auru võimsust on vastavalt vajadusele võimalik reguleerida.

Kasutusvalmis kahe minutiga ning täitmine ei ole piiratud

Kasutusvalmis kahe minutiga ning täitmine ei ole piiratud

Aur on kasutusvalmis kahe minutiga ja täita saab triikimise ajal.

1,5-liitrine eemaldatav veepaak, kuni 2 tundi triikimist

1,5-liitrine eemaldatav veepaak, kuni 2 tundi triikimist

Veepaaki on kraani all hõlpsaks täitmiseks võimalik eemaldada. Suure täitmisava abil läheb paagi täitmine kiiresti. Tänu suurele, 1,5-liitrise mahutavusega paagile saate ilma paaki täitmata triikida 2 tundi järjest.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

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Arvustused

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4.5

5-st

2

Auhinnad

3
2
1

18/06/2017

България

България

Kinnitatud ostja

Много съм доволна.

Много съм доволна от центъра за гладене. Много бързо и лесно се глади, и дрехите се задържат дълго време изгладени. Бързо загрява и е доста по- тих от предишния, който съм ползвала.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Expert GC9222/02 Ютия с парогенератор

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Expert GC9222/02 Ютия с парогенератор

05/09/2015

Hrvatska

Hrvatska

Proizvod je odličan

Peglanje nikad nije bilo lakše,pegla je zaista izvrsna, ali samo dok traje garancija

See arvustus tehti tootele PerfectCare Expert GC9222/02 Glačalo s generatorom pare

See arvustus tehti tootele PerfectCare Expert GC9222/02 Glačalo s generatorom pare

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.