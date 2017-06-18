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Tootmine lõpetatud
GC9222/02
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
5,5 baari
300 g auruvooga
Eemaldatav 1,5 l veepaak
Mida rohkem auru, seda tõhusam ja kiirem on triikimine. Tekib püsivalt võimas auruvoog, mis tungib sügavale rõivastesse ja muudab triikimise kiiremaks ja tõhusamaks. Auru võimsust on vastavalt vajadusele võimalik reguleerida.
Aur on kasutusvalmis kahe minutiga ja täita saab triikimise ajal.
Veepaaki on kraani all hõlpsaks täitmiseks võimalik eemaldada. Suure täitmisava abil läheb paagi täitmine kiiresti. Tänu suurele, 1,5-liitrise mahutavusega paagile saate ilma paaki täitmata triikida 2 tundi järjest.
Auhinnad
4.5
5-st
2
Auhinnad
Mariya88
18/06/2017
България
Kinnitatud ostja
Много съм доволна.
Много съм доволна от центъра за гладене. Много бързо и лесно се глади, и дрехите се задържат дълго време изгладени. Бързо загрява и е доста по- тих от предишния, който съм ползвала.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Expert GC9222/02 Ютия с парогенератор
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Expert GC9222/02 Ютия с парогенератор
mila
05/09/2015
Hrvatska
Proizvod je odličan
Peglanje nikad nije bilo lakše,pegla je zaista izvrsna, ali samo dok traje garancija
See arvustus tehti tootele PerfectCare Expert GC9222/02 Glačalo s generatorom pare
See arvustus tehti tootele PerfectCare Expert GC9222/02 Glačalo s generatorom pare