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  • Muretu triikimine, seadistamist ei ole vaja
  • Muretu triikimine, seadistamist ei ole vaja

Tootmine lõpetatud

PerfectCare ExpertTriikimissüsteem

GC9231/02

4.8
| (11) Auhinnad | 90% soovitab seda toodet

1 auhind

Muretu triikimine, seadistamist ei ole vaja
Triikige ükskõik millist triigitavat rõivaeset alates siidist kuni linase või puuvillase riide või kašmiirini... mis tahes järjekorras, ilma et peaksite seadet reguleerima. Teie PerfectCare saavutab ülikiired tulemused rõivaid kõrvetamata ja pleegitamata. Triikimine on nüüd tõeliselt lihtne.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Eemaldatav veepaak hõlpsaks veega täitmiseks

Muretu triikimine, seadistamist ei ole vaja

  • Kuni 6,5-baarine aurusurve

  • 310 g auruvooga

  • Kandmislukustus

  • Eemaldatav 1,5 l veepaak

Kuni 6-baarine aurusurve

Kuni 6-baarine aurusurve

Mida rohkem auru, seda tõhusam ja kiirem on triikimine. Tekib püsivalt võimas auruvoog, mis tungib sügavale rõivastesse ja muudab triikimise kiiremaks ja tõhusamaks. Auru võimsust on vastavalt vajadusele võimalik reguleerida.

Kasutusvalmis kahe minutiga ning täitmine ei ole piiratud

Kasutusvalmis kahe minutiga ning täitmine ei ole piiratud

Aur on kasutusvalmis kahe minutiga ja täita saab triikimise ajal.

Efektiivne ja lihtne katlakivieemaldus kaitseb seadet.

Efektiivne ja lihtne katlakivieemaldus kaitseb seadet.

Ülipika kestusega aurujõudlus: Philipsi eksklusiivne Easy De-Calci funktsioon on ideaalne vahend katlakivi eemaldamiseks ja triikimissüsteemi kasutusea pikendamiseks. Triikraud tuletab valguse ja heliga puhastamist meelde. Ainult siis, kui seade on külm, avage lihtsalt Easy De-Calci nupp ja koguge must vesi ja katlakivi topsi sisse.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

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Arvustused

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4.8

5-st

11

Auhinnad

90%

soovitab seda toodet

4
2
1

24/10/2018

Česká republika

Česká republika

Žehlička je dokonalost sama.

Nikdy mě žehlení nebavilo,teď se těším...hromada prádla není strašák,srovnám na žehlícím prkně a pára udělá to ostatní, žádné nastavování teploty,jen horká pára a prádlo je rovné jak z obchodu.

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See arvustus tehti tootele PerfectCare Expert GC9231/02 Parní generátor

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See arvustus tehti tootele PerfectCare Expert GC9231/02 Parní generátor

01/11/2017

Česká republika

Česká republika

naprostá spokojenost:)

Materiály, které se nežehlily zrovna snadno s původní žehličkou a bylo potřeba jedno místo přežehlit vícekrát, jsou s touto žehličkou vyžehleny napoprvé.

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See arvustus tehti tootele PerfectCare Expert GC9231/02 Parní generátor

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See arvustus tehti tootele PerfectCare Expert GC9231/02 Parní generátor

26/02/2017

Hrvatska

Hrvatska

PREZADOVOLJNA

Parnu postaju Perfect Care Elite Silence imam već skoro godinu dana i definitivno bih ju preporučila svakome. Lagana je za rukovanje, koristim isključivo destiliranu vodu jer je kod nas u Slavoniji voda tvrda, peglanje mi je puno jednostavnije i brže... Iako se mnogi žale da u uputstvima piše kako se može koristiti obična voda pa su im se pojaile poteškoće sa uređajem isto tako piše da se u područjima sa tvrdom vodom koristi ona destilirana. Samo se toga držite i neće biti nikakvih problema.

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See arvustus tehti tootele PerfectCare Expert GC9231/02 Glačalo s generatorom pare

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See arvustus tehti tootele PerfectCare Expert GC9231/02 Glačalo s generatorom pare

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.