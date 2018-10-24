Na prvi pogled djeluje glomazno ali nakon što jednom pokušate peglati sa ovakvom peglom teško se vračate na staro. Iznenadila me laganost pegle jer je u biti sva težina u samoj postaji tako da je to velika prednost prilikom višesatnog peglanja. Meni osobno se najviše sviđa količina pare jer baš iz tog razloga možete izglačati i nabore koje ne možete samom peglom, ali postoji i jedna mana vezana uz tu prednost...previše pare uzrokuje da se nakon par komada odjeće koje sam ispeglala (jer nisam peglala na stolu za peglanje) ostavlja vlažne mrlje na odjeći ali vjerujem da ukoliko se pegla na stolu to nije slučaj. Najveću prednost ovakvoj vrsti glačala pridajem tome što mi treba bar do 30% manje vremena za peglanje koje ostaje za igranje sa dječicom.