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Tootmine lõpetatud
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Kuni 6,5-baarine aurusurve
310 g auruvooga
Kandmislukustus
Eemaldatav 1,5 l veepaak
Mida rohkem auru, seda tõhusam ja kiirem on triikimine. Tekib püsivalt võimas auruvoog, mis tungib sügavale rõivastesse ja muudab triikimise kiiremaks ja tõhusamaks. Auru võimsust on vastavalt vajadusele võimalik reguleerida.
Aur on kasutusvalmis kahe minutiga ja täita saab triikimise ajal.
Ülipika kestusega aurujõudlus: Philipsi eksklusiivne Easy De-Calci funktsioon on ideaalne vahend katlakivi eemaldamiseks ja triikimissüsteemi kasutusea pikendamiseks. Triikraud tuletab valguse ja heliga puhastamist meelde. Ainult siis, kui seade on külm, avage lihtsalt Easy De-Calci nupp ja koguge must vesi ja katlakivi topsi sisse.
Auhinnad
4.8
5-st
11
Auhinnad
90%
soovitab seda toodet
Dejna05
24/10/2018
Česká republika
Žehlička je dokonalost sama.
Nikdy mě žehlení nebavilo,teď se těším...hromada prádla není strašák,srovnám na žehlícím prkně a pára udělá to ostatní, žádné nastavování teploty,jen horká pára a prádlo je rovné jak z obchodu.
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See arvustus tehti tootele PerfectCare Expert GC9231/02 Parní generátor
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See arvustus tehti tootele PerfectCare Expert GC9231/02 Parní generátor
Romar
01/11/2017
Česká republika
naprostá spokojenost:)
Materiály, které se nežehlily zrovna snadno s původní žehličkou a bylo potřeba jedno místo přežehlit vícekrát, jsou s touto žehličkou vyžehleny napoprvé.
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See arvustus tehti tootele PerfectCare Expert GC9231/02 Parní generátor
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See arvustus tehti tootele PerfectCare Expert GC9231/02 Parní generátor
Juli53
26/02/2017
Hrvatska
PREZADOVOLJNA
Parnu postaju Perfect Care Elite Silence imam već skoro godinu dana i definitivno bih ju preporučila svakome. Lagana je za rukovanje, koristim isključivo destiliranu vodu jer je kod nas u Slavoniji voda tvrda, peglanje mi je puno jednostavnije i brže... Iako se mnogi žale da u uputstvima piše kako se može koristiti obična voda pa su im se pojaile poteškoće sa uređajem isto tako piše da se u područjima sa tvrdom vodom koristi ona destilirana. Samo se toga držite i neće biti nikakvih problema.
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See arvustus tehti tootele PerfectCare Expert GC9231/02 Glačalo s generatorom pare
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See arvustus tehti tootele PerfectCare Expert GC9231/02 Glačalo s generatorom pare