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Tootmine lõpetatud
Ülikiire triikimine
Triikige ükskõik millist triigitavat rõivaeset alates siidist kuni linase või puuvillase riide või kašmiirini ... mis tahes järjekorras, ilma et peaksite seadet reguleerima. Teie Philipsi PerfectCare triikraud saavutab kiired tulemused rõivaid kõrvetamata ja pleegitamata. Triikimine on nüüd tõeliselt lihtne!
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Max rõhk 6,5 bar
Kuni 340 g võimas auruvoog
Kandmislukustus
Eemaldatav 1,5 l veepaak
Aur on kasutusvalmis kahe minutiga ja täita saab triikimise ajal.
Mida rohkem auru, seda kiirem on triikimine. Tekib püsivalt võimas auruvoog, mis tungib sügavale rõivastesse ja muudab triikimise kiiremaks ja tõhusamaks. Auru võimsust on vastavalt vajadusele võimalik reguleerida.
Ülipika kestusega aurujõudlus: Philipsi eksklusiivne Easy De-Calci funktsioon on ideaalne vahend katlakivi eemaldamiseks ja triikimissüsteemi kasutusea pikendamiseks. Triikraud tuletab valguse ja heliga puhastamist meelde. Ainult siis, kui seade on külm, avage lihtsalt Easy De-Calci nupp ja koguge must vesi ja katlakivi topsi sisse.
Auhinnad
4.8
5-st
26
Auhinnad
96%
soovitab seda toodet
Gosia5
28/01/2017
Polska
Kinnitatud ostja
Polecam ten produkt.
Prasowanie jest przyjemnością. Żelazko lekkie i wydajne. Koniecznie kup deskę z nadmuchem w przeciwnym razie woda kapie z deski.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Expert GC9241/02 Żelazko z generatorem pary
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Expert GC9241/02 Żelazko z generatorem pary
kass2
28/01/2017
Polska
Kinnitatud ostja
Polecam ten produkt.
Prasowanie jest przyjemnością. Żelazko lekkie i wydajne. Koniecznie kup deskę z nadmuchem w przeciwnym razie woda kapie z deski.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Expert GC9241/02 Żelazko z generatorem pary
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Expert GC9241/02 Żelazko z generatorem pary
młoda
06/12/2016
Polska
100% zadowolenia z użytkowania
Generator to wspaniała rzecz,mam go od września i jestem bardzo zadowolona w końcu moje rzeczy są idealnie doprasowane, zmniejsza czas prasowania. Polecam każdej osobie , która nie lubi za bardzo prasować.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Expert GC9241/02 Żelazko z generatorem pary
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Expert GC9241/02 Żelazko z generatorem pary