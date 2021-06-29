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Tootmine lõpetatud

PerfectCare ExpertTriikimissüsteem

GC9246/02

5
| (2) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

1 auhind

Ülikiire triikimine
Triikige ükskõik millist triigitavat rõivaeset alates siidist kuni linase või puuvillase riide või kašmiirini ... mis tahes järjekorras, ilma et peaksite seadet reguleerima. Teie Philipsi PerfectCare triikraud saavutab kiired tulemused rõivaid kõrvetamata ja pleegitamata. Triikimine on nüüd tõeliselt lihtne!
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

ilma, et peaksite temperatuuri reguleerima

Ülikiire triikimine

  • Kuni 6,5-baarine aurusurve

  • 340 g võimas auruvoog

  • Kandmislukustus

  • Eemaldatav 1,5 l veepaak

Kasutusvalmis kahe minutiga ning täitmine ei ole piiratud

Kasutusvalmis kahe minutiga ning täitmine ei ole piiratud

Aur on kasutusvalmis kahe minutiga ja täita saab triikimise ajal.

Kuni 6,5-baarine aurusurve

Kuni 6,5-baarine aurusurve

Mida rohkem auru, seda kiirem on triikimine. Tekib püsivalt võimas auruvoog, mis tungib sügavale rõivastesse ja muudab triikimise kiiremaks ja tõhusamaks. Auru võimsust on vastavalt vajadusele võimalik reguleerida.

Efektiivne ja lihtne katlakivieemaldus kaitseb seadet.

Efektiivne ja lihtne katlakivieemaldus kaitseb seadet.

Ülipika kestusega aurujõudlus: Philipsi eksklusiivne Easy De-Calci funktsioon on ideaalne vahend katlakivi eemaldamiseks ja triikimissüsteemi kasutusea pikendamiseks. Triikraud tuletab valguse ja heliga puhastamist meelde. Ainult siis, kui seade on külm, avage lihtsalt Easy De-Calci nupp ja koguge must vesi ja katlakivi topsi sisse.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Arvustused

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5.0

5-st

2

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

29/06/2021

Україна

Україна

Дуже потужний пар, жодних поломок!

Дуже подобається продукція Philips!задоволена на всі 100%

Positiivsed omadused

Декілька років користуюся цією праскою,жодних проблем нема,праска любий вид тканини!))

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Expert GC9246/02 Парогенератор

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Expert GC9246/02 Парогенератор

05/06/2019

България

България

Нищо по-добро от това няма

Аз съм очарован от този продукт. До преди него ползвах Тефал,но този е в пъти по-добър!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Expert GC9246/02 Ютия с парогенератор

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Expert GC9246/02 Ютия с парогенератор

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