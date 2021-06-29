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Tootmine lõpetatud
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Kuni 6,5-baarine aurusurve
340 g võimas auruvoog
Kandmislukustus
Eemaldatav 1,5 l veepaak
Aur on kasutusvalmis kahe minutiga ja täita saab triikimise ajal.
Mida rohkem auru, seda kiirem on triikimine. Tekib püsivalt võimas auruvoog, mis tungib sügavale rõivastesse ja muudab triikimise kiiremaks ja tõhusamaks. Auru võimsust on vastavalt vajadusele võimalik reguleerida.
Ülipika kestusega aurujõudlus: Philipsi eksklusiivne Easy De-Calci funktsioon on ideaalne vahend katlakivi eemaldamiseks ja triikimissüsteemi kasutusea pikendamiseks. Triikraud tuletab valguse ja heliga puhastamist meelde. Ainult siis, kui seade on külm, avage lihtsalt Easy De-Calci nupp ja koguge must vesi ja katlakivi topsi sisse.
Auhinnad
5.0
5-st
2
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Diana 40
29/06/2021
Україна
Дуже потужний пар, жодних поломок!
Дуже подобається продукція Philips!задоволена на всі 100%
Positiivsed omadused
Декілька років користуюся цією праскою,жодних проблем нема,праска любий вид тканини!))
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Expert GC9246/02 Парогенератор
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Expert GC9246/02 Парогенератор
vassony
05/06/2019
България
Нищо по-добро от това няма
Аз съм очарован от този продукт. До преди него ползвах Тефал,но този е в пъти по-добър!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Expert GC9246/02 Ютия с парогенератор
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Expert GC9246/02 Ютия с парогенератор