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Tootmine lõpetatud
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Max rõhk 6,5 bar
Kuni 440g võimas auruvoog
2,5 l veepaak
Ülikerge triikraud
Tänu eriti suurele 2,5 l mahutavusega veepaagile saate triikrauda mugavalt kuni 3 tundi järjest kasutada, ilma et peaksite paaki veega täitma. Paak on läbipaistev, tagades teile 360° vaate, et saaksite lihtsasti jälgida, kui palju vett on auru tõhusaks genereerimiseks alles. Täitmise vajaduse korral on aurugeneraatoriga triikraual suur täiteava, mille kaudu saate triikrauda triikimise ajal mugavalt kraani all täita või siis täitmiseks kannu või pudelit kasutada.
Katlakivi regulaarne eemaldamine kaitseb triikrauda ja tagab teile parima aurukasutuse. Spetsiaalselt disainitud ja ideaalselt paigutatud Easy De-Calc Plus funktsioon võimaldab suurepäraselt eemaldada katlakivi ja pikendada aurugeneraatoriga triikraua kasutusiga. Triikraud teavitab puhastamise ja katlakivi eemaldamise vajadusest nii tule kui ka heliga. Kui seade on jahtunud, siis lihtsalt eemaldage funktsiooni Easy De-Calc nupp, laske saastunud vesi ja katlakivi tassi ning valage ära.
Režiim ECO võimaldab teil energiat säästa, mõjutamata sealjuures triikimistulemusi negatiivselt. Režiimi ECO puhul kasutatakse väiksemat aurukogust, millest piisab siiski kõigi teie riiete triikimiseks.
Auhinnad
4.9
5-st
15
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Safffka
09/11/2021
Україна
Найкращий подарунок
Найкращий подарунок собі чи дружині, матері, коханій. Дуже легко прасує навіть складний одяг, нічого не пропалює, м‘яко ковзає, дійсно добре пропарює навіть товсті шари тканини. Зручно та швидко прасує. Все продумано, легко зібрати та скласти, злити накип
Positiivsed omadused
Дуже зручний, продуманий
Negatiivsed omadused
Немає
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Aqua Pro GC9324/20 Парогенератор
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Aqua Pro GC9324/20 Парогенератор
Ромашка 1504
09/11/2021
Україна
Идеальный выбор!
Пользуюсь данным девайсом уже 2 года! Нареканий на работу, качество нет! Идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт, качество, долговечность! Легкий, с большим резервуаром для воды, что позволяет длительно использовать утюг без доливаний воды. К тому же резервуар прозрачный, что даёт возможность визуально оценивать остаточный уровень воды. Вода не вытекает на одежду и не оставляет мокрых и желтых пятен. Есть режим экономии электроэнергии, что позволяет экономить и это дополнительно радует). Отверстия для выхода пара есть даже на носике, что позволяет качественно гладить одежду даже в самых труднодоступных местах. Утюг на подставке надежно фиксируется фиксатором, благодаря чему его удобно и безопастно переносить с места на место. Утюг сам регулирует температуру нагрева относительно типа ткани, который гладится. Вы никогда! Не прожжёте свою одежду! Очень рекомендую к покупке данный парогенератор! За 2 года использованиями разу неподалела о своём выборе!
Positiivsed omadused
Удобство, комфорт, качество
Negatiivsed omadused
Никаких минусом не обнаружено во время использования в течении 2 лет.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Aqua Pro GC9324/20 Парогенератор
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Aqua Pro GC9324/20 Парогенератор
Вад67
04/11/2021
Україна
Полноценный парогенератор с бойлером
Покупал PHILIPS PerfectCare Aqua Pro GC9324/20 на подарок дочке,и вот наконец она его распаковала.Первый вопрос был -"Папа а что ты за ракету мне подарил?" Так как у нас дома тоже парогенератор Gorenje,то сравнивать есть с чем и PHILIPS показал себя на хороший порядок выше,Пар довольно мощный, ХБ футболки погладила на весу,с толстыми тканями справился легко без проблем.Плюсы то что это полноценный парогенератор с бойлером а не псевдо в котором вода подается с нижней ёмкости в утюг и пар образуется как в паровом утюге,автоматическое определение ткани,удобная система очистки как бойлера так и утюга. В общем пока одни плюсы,если вовремя проводить профилактику проблем с парогенератором не будет.Советую к покупке,а покупать или нет это уже ваш выбор.
Positiivsed omadused
Полноценный парогенератор с бойлером в основной части,автоматическое определение ткани,большая емкость для воды,довольно мощная подача пара
Negatiivsed omadused
нет
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Aqua Pro GC9324/20 Парогенератор
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Aqua Pro GC9324/20 Парогенератор
kuni 45% energiasääst standardi IEC 603311 kohaselt, ECO-režiim võrreldes TURBO-režiimiga