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  • Õlitõhus triikimine
  • Õlitõhus triikimine
  • Õlitõhus triikimine
  • Õlitõhus triikimine
  • Õlitõhus triikimine
  • Õlitõhus triikimine
  • Õlitõhus triikimine
  • Õlitõhus triikimine
  • Õlitõhus triikimine
  • Õlitõhus triikimine
  • Õlitõhus triikimine
  • Õlitõhus triikimine
  • Õlitõhus triikimine
  • Õlitõhus triikimine

Tootmine lõpetatud

PerfectCare Aqua ProAurugeneraatoriga triikraud

GC9324/20

4.9
| (15) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

1 auhind

Õlitõhus triikimine
PerfectCare Aqua Pro’le on omane ülikerge triikraud ja ülisuur 2,5-liitrine veepaak, mistõttu sobib seade ideaalselt pikemalt triikimiseks ja vertikaalselt aurutamiseks.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

ülikerges triikrauas

Õlitõhus triikimine

  • Max rõhk 6,5 bar

  • Kuni 440g võimas auruvoog

  • 2,5 l veepaak

  • Ülikerge triikraud

Ülisuur veepaak tagab pikema kasutusaja

Ülisuur veepaak tagab pikema kasutusaja

Tänu eriti suurele 2,5 l mahutavusega veepaagile saate triikrauda mugavalt kuni 3 tundi järjest kasutada, ilma et peaksite paaki veega täitma. Paak on läbipaistev, tagades teile 360° vaate, et saaksite lihtsasti jälgida, kui palju vett on auru tõhusaks genereerimiseks alles. Täitmise vajaduse korral on aurugeneraatoriga triikraual suur täiteava, mille kaudu saate triikrauda triikimise ajal mugavalt kraani all täita või siis täitmiseks kannu või pudelit kasutada.

Lihtne ja tõhus katlakivi eemaldamise süsteem

Lihtne ja tõhus katlakivi eemaldamise süsteem

Katlakivi regulaarne eemaldamine kaitseb triikrauda ja tagab teile parima aurukasutuse. Spetsiaalselt disainitud ja ideaalselt paigutatud Easy De-Calc Plus funktsioon võimaldab suurepäraselt eemaldada katlakivi ja pikendada aurugeneraatoriga triikraua kasutusiga. Triikraud teavitab puhastamise ja katlakivi eemaldamise vajadusest nii tule kui ka heliga. Kui seade on jahtunud, siis lihtsalt eemaldage funktsiooni Easy De-Calc nupp, laske saastunud vesi ja katlakivi tassi ning valage ära.

Säästke energiat ECO-režiimiga

Säästke energiat ECO-režiimiga

Režiim ECO võimaldab teil energiat säästa, mõjutamata sealjuures triikimistulemusi negatiivselt. Režiimi ECO puhul kasutatakse väiksemat aurukogust, millest piisab siiski kõigi teie riiete triikimiseks.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

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Arvustused

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4.9

5-st

15

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

09/11/2021

Україна

Україна

Найкращий подарунок

Найкращий подарунок собі чи дружині, матері, коханій. Дуже легко прасує навіть складний одяг, нічого не пропалює, м‘яко ковзає, дійсно добре пропарює навіть товсті шари тканини. Зручно та швидко прасує. Все продумано, легко зібрати та скласти, злити накип

Positiivsed omadused

Дуже зручний, продуманий

Negatiivsed omadused

Немає

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Aqua Pro GC9324/20 Парогенератор

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Aqua Pro GC9324/20 Парогенератор

09/11/2021

Україна

Україна

Идеальный выбор!

Пользуюсь данным девайсом уже 2 года! Нареканий на работу, качество нет! Идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт, качество, долговечность! Легкий, с большим резервуаром для воды, что позволяет длительно использовать утюг без доливаний воды. К тому же резервуар прозрачный, что даёт возможность визуально оценивать остаточный уровень воды. Вода не вытекает на одежду и не оставляет мокрых и желтых пятен. Есть режим экономии электроэнергии, что позволяет экономить и это дополнительно радует). Отверстия для выхода пара есть даже на носике, что позволяет качественно гладить одежду даже в самых труднодоступных местах. Утюг на подставке надежно фиксируется фиксатором, благодаря чему его удобно и безопастно переносить с места на место. Утюг сам регулирует температуру нагрева относительно типа ткани, который гладится. Вы никогда! Не прожжёте свою одежду! Очень рекомендую к покупке данный парогенератор! За 2 года использованиями разу неподалела о своём выборе!

Positiivsed omadused

Удобство, комфорт, качество

Negatiivsed omadused

Никаких минусом не обнаружено во время использования в течении 2 лет.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Aqua Pro GC9324/20 Парогенератор

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Aqua Pro GC9324/20 Парогенератор

04/11/2021

Україна

Україна

Полноценный парогенератор с бойлером

Покупал PHILIPS PerfectCare Aqua Pro GC9324/20 на подарок дочке,и вот наконец она его распаковала.Первый вопрос был -"Папа а что ты за ракету мне подарил?" Так как у нас дома тоже парогенератор Gorenje,то сравнивать есть с чем и PHILIPS показал себя на хороший порядок выше,Пар довольно мощный, ХБ футболки погладила на весу,с толстыми тканями справился легко без проблем.Плюсы то что это полноценный парогенератор с бойлером а не псевдо в котором вода подается с нижней ёмкости в утюг и пар образуется как в паровом утюге,автоматическое определение ткани,удобная система очистки как бойлера так и утюга. В общем пока одни плюсы,если вовремя проводить профилактику проблем с парогенератором не будет.Советую к покупке,а покупать или нет это уже ваш выбор.

Positiivsed omadused

Полноценный парогенератор с бойлером в основной части,автоматическое определение ткани,большая емкость для воды,довольно мощная подача пара

Negatiivsed omadused

нет

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Aqua Pro GC9324/20 Парогенератор

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Aqua Pro GC9324/20 Парогенератор

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Lahtiütlused

  1. kuni 45% energiasääst standardi IEC 603311 kohaselt, ECO-režiim võrreldes TURBO-režiimiga