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PerfectCare Aqua Pro Triikimissüsteem

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PerfectCare Aqua ProTriikimissüsteem

GC9325

PerfectCare Aqua Pro Triikimissüsteem

Tootmine lõpetatud

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Kasutusjuhendid ja dokumendid

EU Declaration of conformity Philips PerfectCare Aqua Pro Steam generator iron GC9325 - English (US)

  • PDF fail, 1.3 MB
  • 18 March 2024

GC9300_GC9400_UM_EEU_[01689]_user manual

  • PDF fail, 4.7 MB
  • 12 March 2024

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