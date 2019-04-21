TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Coffee maker HD7446/00
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Coffee maker
  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Coffee maker HD7446/00
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Coffee maker

Tootmine lõpetatud

Daily CollectionKohvimasin

HD7446/00

4.4

| (5) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Hea filtrikohv, lihtne valmistada

Nautige head filtrikohvi selle töökindla Philipsi kohvimasinaga, millel on lihtsaks hoiulepanemiseks kompaktne ja nutikas disain.

Kuva kõik eelised

Mahutab 10 kuni 15 tassi, kompaktne disain

Hea filtrikohv, lihtne valmistada

  • Klaaskannuga

  • Valge

Veetaseme näidik lihtsustab täitmist

Veetaseme näidik lihtsustab täitmist

Veetaseme näidik võimaldab veepaaki vaevata ja täpselt täita.

Tilgalukk aitab valada tassitäie kohvi, millal iganes soovite.

Tilgalukk aitab valada tassitäie kohvi, millal iganes soovite.

Tilgalukk võimaldab valada tassitäie kohvi enne, kui täielik kohvivalmistustsükkel on lõppenud.

Juhtme hoiulahter lihtsustab masina köögis paigutamist.

Juhtme hoiulahter lihtsustab masina köögis paigutamist.

Liigse juhtmepikkuse saab panna hoiule kohvimasina all olevasse lahtrisse. See võimaldab kohvimasina köögis kenasti paigutada.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Leidke varuosasid või lisatarvikuid

Minge osade ja tarvikute juurde

Osad ja tarvikud

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.4

5-st

5

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

21/04/2019

Magyarország

Magyarország

Nagyon elégedett

A kávéfőző már régóta használjuk, a termékkel nagyon meg vagyunk elégedve. Könnyű használni és tisztítani.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HD7446/00 Kávéfőző

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HD7446/00 Kávéfőző

31/05/2016

Česká republika

Česká republika

skvělý výrobek

praktický, jednoduchý, elegantní, vaří dobrou kávu

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HD7446/00 Kávovar

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HD7446/00 Kávovar

03/10/2016

Latvija

Latvija

Kinnitatud ostja

lieliskas funkcijas

labs aparats ar labam funkcijam un vizualo izskatu!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HD7446/00 Kafijas automāts

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HD7446/00 Kafijas automāts

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju – vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele – Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan uudiskirjast igal ajal hõlpsasti loobuda!

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.