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Tootmine lõpetatud
Hea filtrikohv, lihtne valmistada
Nautige head filtrikohvi selle töökindla Philipsi kohvimasinaga, millel on lihtsaks hoiulepanemiseks kompaktne ja nutikas disain.
Klaaskannuga
Valge
Veetaseme näidik võimaldab veepaaki vaevata ja täpselt täita.
Tilgalukk võimaldab valada tassitäie kohvi enne, kui täielik kohvivalmistustsükkel on lõppenud.
Liigse juhtmepikkuse saab panna hoiule kohvimasina all olevasse lahtrisse. See võimaldab kohvimasina köögis kenasti paigutada.
Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid
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Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Helga26
21/04/2019
Magyarország
Nagyon elégedett
A kávéfőző már régóta használjuk, a termékkel nagyon meg vagyunk elégedve. Könnyű használni és tisztítani.
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See arvustus tehti tootele Daily Collection HD7446/00 Kávéfőző
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See arvustus tehti tootele Daily Collection HD7446/00 Kávéfőző
Hrachnastenu
31/05/2016
Česká republika
skvělý výrobek
praktický, jednoduchý, elegantní, vaří dobrou kávu
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See arvustus tehti tootele Daily Collection HD7446/00 Kávovar
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See arvustus tehti tootele Daily Collection HD7446/00 Kávovar
tanks2016
03/10/2016
Latvija
Kinnitatud ostja
lieliskas funkcijas
labs aparats ar labam funkcijam un vizualo izskatu!
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See arvustus tehti tootele Daily Collection HD7446/00 Kafijas automāts
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HD7446/00 Kafijas automāts