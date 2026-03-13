TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

Daily Collection Kohvimasin

Tootmine lõpetatud

Tugi

Daily CollectionKohvimasin

HD7450/70

Daily Collection Kohvimasin

Tootmine lõpetatud

Mine e-poodi

Logige sisse või looge konto

Registreerige oma toode

Teil on kohe juurdepääs käsiraamatutele, kohandatud tugiteenustele ja muule. Lisaks on see kiire ja lihtne.

Registreerige kohe

Kasutusjuhendid ja dokumendid

User Manual Philips Daily Collection Coffee maker

  • PDF fail, 1.3 MB
  • 13 March 2026

Nautige head filtrikohvi selle töökindla Philipsi kohvimasinaga, millel on lihtsaks hoiulepanemiseks kompaktne ja nutikas disain.

  • PDF fail
  • 29 March 2026

Osad ja tarvikud

Philipsiga ühenduse võtmine

Meil on hea meel teid siin aidata