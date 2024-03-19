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Viva Collection Kohvimasin

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Viva CollectionKohvimasin

HD7502/55

Viva Collection Kohvimasin

Tootmine lõpetatud

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Kasutusjuhendid ja dokumendid

User Manual Philips

  • PDF fail, 1.2 MB
  • 19 March 2024

Nautige selle Philipsi lihtsasti kasutatava vastupidava kohvimasina abil oma kodus klassikalist filtrikohvi. Lõõgastuge koos sõpradega, samal ajal kui Philipsi kohvimasin keedab kohvi ja täidab teie kodu värske kohvi aroomiga.

  • PDF fail
  • 6 September 2024

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