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Viva Collection Kohvimasin
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HD7502/55
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User Manual Philips
Nautige selle Philipsi lihtsasti kasutatava vastupidava kohvimasina abil oma kodus klassikalist filtrikohvi. Lõõgastuge koos sõpradega, samal ajal kui Philipsi kohvimasin keedab kohvi ja täidab teie kodu värske kohvi aroomiga.
Milk TwisterPiimavahustaja
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