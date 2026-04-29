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Viva Collection Kohvimasin

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Viva CollectionKohvimasin

HD7562/40

Viva Collection Kohvimasin

Tootmine lõpetatud

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Kasutusjuhendid ja dokumendid

User Manual Philips Viva Collection Coffee maker

  • PDF fail, 1 MB
  • 13 March 2026

Tänu selle Philipsi elegantse metallist kohvimasina funktsioonile Aroma Swirl saate nautida aroomiküllust. Nutikas otsik kohvikannus paneb aroomi ühtlaseks levitamiseks filtrikohvi kannus ringlema.

  • PDF fail
  • 29 June 2026

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