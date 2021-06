Automaatne väljalülitus pärast 30 minutit säästab energiat ja tagab ohutuse.

30 minutit pärast kohvi valmistamist lülitub kohvimasin energia säästmiseks ja ohutuse tagamiseks automaatselt välja. See on kooskõlas ELi määrusega, mis kohaldub kõikidele kohvimasinatele ELis. Kui soovite, et kohv püsiks kauem kuum, pakub Philips teile termoskannuga kohvimasinat.