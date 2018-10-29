Valmistage oma maitse järgi, just selliselt nagu teile meeldib

See Philipsi kõrgetasemeline kohvimasin HD7686/30 ei tee järeleandmisi ei masina kujunduses ega kohvi aroomis. Tänu sisseehitatud kohviskaalale saate kanguse kontrolli funktsiooni kasutades teha just teile meelepärase kohvi.