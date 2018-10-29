30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
HD7686/30
Valmistage oma maitse järgi, just selliselt nagu teile meeldib
See Philipsi kõrgetasemeline kohvimasin HD7686/30 ei tee järeleandmisi ei masina kujunduses ega kohvi aroomis. Tänu sisseehitatud kohviskaalale saate kanguse kontrolli funktsiooni kasutades teha just teile meelepärase kohvi.
Klaaskannuga
Valmistatud Saksamaal
Valge
Philipsi kohvimasina kiirpump tagab kohvi kiirema valmimise ja optimaalse aroomi.
Valige soovitud kohvi tugevus: mahe, keskmine või kange.
Philipsi kohvimasin tuletab meelde, millal tuleb seadmest katlakivi eemaldada. Korrapärane katlakivi eemaldamine tagab parima võimaliku maitse ja takistab kraanivee karedusest põhjustatud katlakivi kogunemist.
Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid
Minge osade ja tarvikute juurde
Arvustused