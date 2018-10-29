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  • Standard Product Photo Philips Pure Essentials Coffee maker HD7686/30
  • Emotional Benefit Photo Philips Pure Essentials Coffee maker HD7686/30
  • Packaging photograph Philips Pure Essentials Coffee maker HD7686/30
  • Standard Product Photo Philips Pure Essentials Coffee maker HD7686/30
  • Emotional Benefit Photo Philips Pure Essentials Coffee maker HD7686/30
  • Packaging photograph Philips Pure Essentials Coffee maker HD7686/30

Tootmine lõpetatud

Pure EssentialsKohvimasin

HD7686/30

Valmistage oma maitse järgi, just selliselt nagu teile meeldib

See Philipsi kõrgetasemeline kohvimasin HD7686/30 ei tee järeleandmisi ei masina kujunduses ega kohvi aroomis. Tänu sisseehitatud kohviskaalale saate kanguse kontrolli funktsiooni kasutades teha just teile meelepärase kohvi.

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MyAroma Control isikliku kanguse seadistamiseks

Valmistage oma maitse järgi, just selliselt nagu teile meeldib

  • Klaaskannuga

  • Valmistatud Saksamaal

  • Valge

1,400 vatti

1,400 vatti

Philipsi kohvimasina kiirpump tagab kohvi kiirema valmimise ja optimaalse aroomi.

Kohvi kanguse regulaator aitab teil kohvi intensiivsuse sobivaks muuta

Kohvi kanguse regulaator aitab teil kohvi intensiivsuse sobivaks muuta

Valige soovitud kohvi tugevus: mahe, keskmine või kange.

Katlakivi eemaldamise märgutuli

Philipsi kohvimasin tuletab meelde, millal tuleb seadmest katlakivi eemaldada. Korrapärane katlakivi eemaldamine tagab parima võimaliku maitse ja takistab kraanivee karedusest põhjustatud katlakivi kogunemist.

Tehnilised andmed

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