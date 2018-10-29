30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
HD7686/90
Valmistage oma maitse järgi, just selliselt nagu teile meeldib
See Philipsi kõrgetasemeline kohvimasin ei tee järeleandmisi ei masina kujunduses ega kohvi aroomis. Tänu sisseehitatud kohvikaalule saate kanguse reguleerimise funktsiooni abil teha just teile meelepärase kohvi.
Klaaskannuga
Valmistatud Saksamaal
Must
Philipsi kohvimasina kiirpump tagab kohvi kiirema valmimise ja optimaalse aroomi.
Valige soovitud kohvi tugevus: mahe, keskmine või kange.
Philipsi kohvimasin tuletab meelde, millal tuleb seadmest katlakivi eemaldada. Korrapärane katlakivi eemaldamine tagab parima võimaliku maitse ja takistab kraanivee karedusest põhjustatud katlakivi kogunemist.
Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid
Minge osade ja tarvikute juurde
Arvustused