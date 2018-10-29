Valmistage oma maitse järgi, just selliselt nagu teile meeldib

See Philipsi kõrgetasemeline kohvimasin ei tee järeleandmisi ei masina kujunduses ega kohvi aroomis. Tänu sisseehitatud kohvikaalule saate kanguse reguleerimise funktsiooni abil teha just teile meelepärase kohvi.