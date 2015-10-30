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Tootmine lõpetatud
Valmistage oma maitse järgi, just selliselt nagu teile meeldib
See kõrgetasemeline Philipsi kohvimasin sobib inimestele, kes hindavad kvaliteeti nii masina kujunduses kui ka kohvi aroomis. Kanguse kontrolli funktsiooni ja taimerit kasutades saate teha meelepärase filtrikohvi just teile sobival ajal.
Klaaskannuga
Valmistatud Saksamaal
Valge
Philipsi kohvimasina kiirpump tagab kohvi kiirema valmimise ja optimaalse aroomi.
Valige soovitud kohvi tugevus: mahe, keskmine või kange.
Philipsi kohvimasin tuletab meelde, millal tuleb seadmest katlakivi eemaldada. Korrapärane katlakivi eemaldamine tagab parima võimaliku maitse ja takistab kraanivee karedusest põhjustatud katlakivi kogunemist.
Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid
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5.0
5-st
7
Auhinnad
86%
soovitab seda toodet
001Jacek
30/10/2015
Polska
bardzo fajny ekspres ale!!!
ekspres posiadam od 1,5 roku używany mniej wiecej 2 razy w tygodniu i sie zepsul. Nie wlacza sie chociaz dioda swieci. niby proste jest gwarancja. poniewaz jednak kupilem go do firmy to juz po gwarancji.
See arvustus tehti tootele Pure Essentials HD7690/90 Ekspres do kawy
See arvustus tehti tootele Pure Essentials HD7690/90 Ekspres do kawy
philipiak
29/08/2015
Polska
mam 5 lat, użytkowany 2 razy dziennie przez 356 dni
i padł po 5 latach, ale korzystaliśmy z niego tak samo często jak z ness-pres-so. przede wszystkim ze względu na koszty użytkowania i dowolność użytej kawy. Chętnie kupię drugi model o takiej samej trwałości. to mój 4 przelewowy i drugi philips poprzedni prosty model służył 7 lat ale kupiony w DE.
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See arvustus tehti tootele Pure Essentials HD7690/30 Ekspres do kawy
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See arvustus tehti tootele Pure Essentials HD7690/30 Ekspres do kawy
wojskowy102
02/12/2013
Polska
funkcjonalność estetyka
Łatwość obsługi funkcjonalność a zarazem estetyczny wygłąd sprawił że go kupiłam i jestem bardzo zadowolona polecam go wszystkim. Możliwość zaprogramowania pozwala budzić się z zapachem kawy rano mieć ją ciepłą przez dwie godziny, łatwy sposób mycia sprawiam że jestem naprawdę zadowolona. Polecam.
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Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Pure Essentials HD7690/90 Ekspres do kawy