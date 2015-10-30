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  • Standard Product Photo Philips Pure Essentials Coffee maker HD7690/30
  • Packaging photograph Philips Pure Essentials Coffee maker HD7690/30
  • Standard Product Photo Philips Pure Essentials Coffee maker HD7690/30
  • Packaging photograph Philips Pure Essentials Coffee maker HD7690/30

Tootmine lõpetatud

Pure EssentialsKohvimasin

HD7690/30

5

| (7) Auhinnad | 86% soovitab seda toodet

Valmistage oma maitse järgi, just selliselt nagu teile meeldib

See kõrgetasemeline Philipsi kohvimasin sobib inimestele, kes hindavad kvaliteeti nii masina kujunduses kui ka kohvi aroomis. Kanguse kontrolli funktsiooni ja taimerit kasutades saate teha meelepärase filtrikohvi just teile sobival ajal.

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MyAroma Control isikliku kanguse seadistamiseks

Valmistage oma maitse järgi, just selliselt nagu teile meeldib

  • Klaaskannuga

  • Valmistatud Saksamaal

  • Valge

1,400 vatti

1,400 vatti

Philipsi kohvimasina kiirpump tagab kohvi kiirema valmimise ja optimaalse aroomi.

Kohvi kanguse regulaator aitab teil kohvi intensiivsuse sobivaks muuta

Kohvi kanguse regulaator aitab teil kohvi intensiivsuse sobivaks muuta

Valige soovitud kohvi tugevus: mahe, keskmine või kange.

Katlakivi eemaldamise märgutuli

Philipsi kohvimasin tuletab meelde, millal tuleb seadmest katlakivi eemaldada. Korrapärane katlakivi eemaldamine tagab parima võimaliku maitse ja takistab kraanivee karedusest põhjustatud katlakivi kogunemist.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

7

Auhinnad

86%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

30/10/2015

Polska

Polska

bardzo fajny ekspres ale!!!

ekspres posiadam od 1,5 roku używany mniej wiecej 2 razy w tygodniu i sie zepsul. Nie wlacza sie chociaz dioda swieci. niby proste jest gwarancja. poniewaz jednak kupilem go do firmy to juz po gwarancji.

See arvustus tehti tootele Pure Essentials HD7690/90 Ekspres do kawy

See arvustus tehti tootele Pure Essentials HD7690/90 Ekspres do kawy

29/08/2015

Polska

Polska

mam 5 lat, użytkowany 2 razy dziennie przez 356 dni

i padł po 5 latach, ale korzystaliśmy z niego tak samo często jak z ness-pres-so. przede wszystkim ze względu na koszty użytkowania i dowolność użytej kawy. Chętnie kupię drugi model o takiej samej trwałości. to mój 4 przelewowy i drugi philips poprzedni prosty model służył 7 lat ale kupiony w DE.

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See arvustus tehti tootele Pure Essentials HD7690/30 Ekspres do kawy

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Pure Essentials HD7690/30 Ekspres do kawy

02/12/2013

Polska

Polska

funkcjonalność estetyka

Łatwość obsługi funkcjonalność a zarazem estetyczny wygłąd sprawił że go kupiłam i jestem bardzo zadowolona polecam go wszystkim. Możliwość zaprogramowania pozwala budzić się z zapachem kawy rano mieć ją ciepłą przez dwie godziny, łatwy sposób mycia sprawiam że jestem naprawdę zadowolona. Polecam.

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See arvustus tehti tootele Pure Essentials HD7690/90 Ekspres do kawy

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Pure Essentials HD7690/90 Ekspres do kawy

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