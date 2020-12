Valmistage oma maitse järgi, just selliselt nagu teile meeldib

Selles kõrgetasemelises kohvimasinas on ühendatud suurepärane aroom kauni disainiga. Kanguse kontrolli funktsiooni abil saate igal ajal teha just teile meelepärase kohvi ning termokannus püsib see kauem värske ja kuumana. Vaadake kõiki eeliseid