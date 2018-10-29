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Tootmine lõpetatud
HD7692/30
Valmistage oma maitse järgi, just selliselt nagu teile meeldib
Selles kõrgetasemelises kohvimasinas on ühendatud suurepärane aroom kauni disainiga. Kanguse kontrolli funktsiooni abil saate igal ajal teha just teile meelepärase kohvi ning termokannus püsib see kauem värske ja kuumana.
Termoskannuga
Valmistatud Saksamaal
Valge
Philipsi kohvimasina kiirpump tagab kohvi kiirema valmimise ja optimaalse aroomi.
Valige soovitud kohvi tugevus: mahe, keskmine või kange.
Philipsi kohvimasin tuletab meelde, millal tuleb seadmest katlakivi eemaldada. Korrapärane katlakivi eemaldamine tagab parima võimaliku maitse ja takistab kraanivee karedusest põhjustatud katlakivi kogunemist.
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