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  • Suurepärase maitsega friikartulid, kuni 80% vähem rasva!*
  • Suurepärase maitsega friikartulid, kuni 80% vähem rasva!*
  • Suurepärase maitsega friikartulid, kuni 80% vähem rasva!*
  • Suurepärase maitsega friikartulid, kuni 80% vähem rasva!*
  • Suurepärase maitsega friikartulid, kuni 80% vähem rasva!*
  • Suurepärase maitsega friikartulid, kuni 80% vähem rasva!*
  • Suurepärase maitsega friikartulid, kuni 80% vähem rasva!*
  • Suurepärase maitsega friikartulid, kuni 80% vähem rasva!*
  • Suurepärase maitsega friikartulid, kuni 80% vähem rasva!*
  • Suurepärase maitsega friikartulid, kuni 80% vähem rasva!*
  • Suurepärase maitsega friikartulid, kuni 80% vähem rasva!*
  • Suurepärase maitsega friikartulid, kuni 80% vähem rasva!*
  • Suurepärase maitsega friikartulid, kuni 80% vähem rasva!*
  • Suurepärase maitsega friikartulid, kuni 80% vähem rasva!*
  • Suurepärase maitsega friikartulid, kuni 80% vähem rasva!*
  • Suurepärase maitsega friikartulid, kuni 80% vähem rasva!*
  • Suurepärase maitsega friikartulid, kuni 80% vähem rasva!*
  • Suurepärase maitsega friikartulid, kuni 80% vähem rasva!*
  • Suurepärase maitsega friikartulid, kuni 80% vähem rasva!*
  • Suurepärase maitsega friikartulid, kuni 80% vähem rasva!*
  • Suurepärase maitsega friikartulid, kuni 80% vähem rasva!*
  • Suurepärase maitsega friikartulid, kuni 80% vähem rasva!*

Tootmine lõpetatud

Avance CollectionAirfryer XL

HD9240/90

4.6
| (59) Auhinnad | 93% soovitab seda toodet
Suurepärase maitsega friikartulid, kuni 80% vähem rasva!*
Philipsi ainulaadse Rapid Air tehnoloogia abil saate õhkfrittida toitu nii, et see on pealt krõbe ja seest pehme. Täiusliku tekstuuri ja hõrgutava tulemuse jaoks läheb õli vaja minimaalselt või üldse mitte.
Kuva kõik eelised

Rapid Air-tehnoloogia tagab täiusliku tulemuse

Suurepärase maitsega friikartulid, kuni 80% vähem rasva!*

  • Vähema rasvaga toimiv õhkfritüür

  • Multicooker 1,2 kg

  • Must

Ainulaadne disain hõrgutavate/madala rasvasisaldusega toitude valmistamiseks

Ainulaadne disain hõrgutavate/madala rasvasisaldusega toitude valmistamiseks

Philipsi Airfryeri ainulaadne disain, milles on ühendatud kiirelt ringlev ülekuumenenud õhk, tähtdisain ja optimaalne kuumutusprofiil, võimaldab teil valmistada vajadusel ilma õlita kiiremini ning lihtsamalt erinevaid maitsvaid ja tervislikke praetud toite.

Hea 1,2 kg mahutavus veelgi maitsvamate roogade valmistamiseks

Hea 1,2 kg mahutavus veelgi maitsvamate roogade valmistamiseks

Mahutavusega 1,2 kg toidab ära kuni 5 inimest. Nüüd saavad ka suuremad pered nautida Airfryeri kogemust tänu 50% suuremale mahutavusele.**

Tehnoloogia Rapid Air tervislikuma frittimise jaoks

Tehnoloogia Rapid Air tervislikuma frittimise jaoks

Airfryeri ainulaadse tehnoloogia Rapid Air abil saate praadida, küpsetada, röstida ja grillida kõige maitsvamaid suupisteid ja roogi, mis sisaldavad vähem rasva kui tavalises fritüüris valmistamisel! Rapid Air tehnoloogiaga Philips Airfryer eritab ka vähem lõhnu ja aure, seda on lihtne puhastada, seda on ohutu ning säästlik igapäevaselt kasutada.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.6

5-st

59

Auhinnad

93%

soovitab seda toodet

2

10/04/2019

Україна

Україна

Суперовая помощница на кухне!!!

мультипечью пользуюсь около трех месяцев и могу сказать, что она значительно упрощает процесс готовки! очень нравиться готовить в ней рыбу, любое мясо, овощи. Рыбу готовили разную, но запеченная скумбрия получаеться очень быстро (12 минут) и вкуснее чем в духовке! Овощи-гриль (перец, кабачок, грибы) готовлю тоже 12 минут и они по вкусу не уступают тем что с мангала. Мясные блюда готовяться в два раза быстрее чем в духовке!!! и это значительно сокращает время проведенное на кухне. Еще один момент - мультипечь идеальна для картошки по селянски( фри как по мне неочень)

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Avance Collection HD9240/30 Велика мультипіч

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Avance Collection HD9240/30 Велика мультипіч

27/01/2018

Україна

Україна

Раджу всім цей продукт

Ця піч готує найсоковитіші стейки!!!!!!!вона бездоганно вписалася в інтер'єр кухні!!!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Avance Collection HD9240/30 Велика мультипіч

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Avance Collection HD9240/30 Велика мультипіч

27/01/2018

Україна

Україна

Красивый дизайн,очень хорошие функции,вкусные блюда и экономия времени)

Просто чудо-печь какая-то ) сначала сомневалась потом в обратном! В ней можно делать абсолютно все от мяса до вкусной выпечки. Очень порадовало количество масла что идёт совсем чуть-чуть. Так же ещё есть функция разморозки очень выручает когда так мало времени ( вообщем покупкой я очень минимум калорийдовольно 5из5 балов приложение филипс оно бесплатное мии легко скачать

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Avance Collection HD9240/30 Велика мультипіч

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Avance Collection HD9240/30 Велика мультипіч

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Võrreldes traditsioonilise Philipsi fritüüriga valmistatud friikartulitega.