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Vähema rasvaga toimiv õhkfritüür
Multicooker 1,2 kg
Must
Philipsi Airfryeri ainulaadne disain, milles on ühendatud kiirelt ringlev ülekuumenenud õhk, tähtdisain ja optimaalne kuumutusprofiil, võimaldab teil valmistada vajadusel ilma õlita kiiremini ning lihtsamalt erinevaid maitsvaid ja tervislikke praetud toite.
Mahutavusega 1,2 kg toidab ära kuni 5 inimest. Nüüd saavad ka suuremad pered nautida Airfryeri kogemust tänu 50% suuremale mahutavusele.**
Airfryeri ainulaadse tehnoloogia Rapid Air abil saate praadida, küpsetada, röstida ja grillida kõige maitsvamaid suupisteid ja roogi, mis sisaldavad vähem rasva kui tavalises fritüüris valmistamisel! Rapid Air tehnoloogiaga Philips Airfryer eritab ka vähem lõhnu ja aure, seda on lihtne puhastada, seda on ohutu ning säästlik igapäevaselt kasutada.
4.6
5-st
59
Auhinnad
93%
soovitab seda toodet
Natal7
10/04/2019
Україна
Суперовая помощница на кухне!!!
мультипечью пользуюсь около трех месяцев и могу сказать, что она значительно упрощает процесс готовки! очень нравиться готовить в ней рыбу, любое мясо, овощи. Рыбу готовили разную, но запеченная скумбрия получаеться очень быстро (12 минут) и вкуснее чем в духовке! Овощи-гриль (перец, кабачок, грибы) готовлю тоже 12 минут и они по вкусу не уступают тем что с мангала. Мясные блюда готовяться в два раза быстрее чем в духовке!!! и это значительно сокращает время проведенное на кухне. Еще один момент - мультипечь идеальна для картошки по селянски( фри как по мне неочень)
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See arvustus tehti tootele Avance Collection HD9240/30 Велика мультипіч
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Avance Collection HD9240/30 Велика мультипіч
17vetal17
27/01/2018
Україна
Раджу всім цей продукт
Ця піч готує найсоковитіші стейки!!!!!!!вона бездоганно вписалася в інтер'єр кухні!!!
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See arvustus tehti tootele Avance Collection HD9240/30 Велика мультипіч
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Avance Collection HD9240/30 Велика мультипіч
Kristina96
27/01/2018
Україна
Красивый дизайн,очень хорошие функции,вкусные блюда и экономия времени)
Просто чудо-печь какая-то ) сначала сомневалась потом в обратном! В ней можно делать абсолютно все от мяса до вкусной выпечки. Очень порадовало количество масла что идёт совсем чуть-чуть. Так же ещё есть функция разморозки очень выручает когда так мало времени ( вообщем покупкой я очень минимум калорийдовольно 5из5 балов приложение филипс оно бесплатное мии легко скачать
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See arvustus tehti tootele Avance Collection HD9240/30 Велика мультипіч
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Avance Collection HD9240/30 Велика мультипіч
Võrreldes traditsioonilise Philipsi fritüüriga valmistatud friikartulitega.