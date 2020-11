Maitsvad eined: seest mahlane, väljast krõbe

Tänu Philipsi TurboStari tehnoloogiale ja ringlevale õhule kuumutatakse ja küpsetatakse kogu toitu pidevalt. Toitu pole vaja pöörata, isegi kui see on kuhja laotud, ning tulemuseks on ühtlaselt frititud toit. Lisaks kuumale õhuvoolule muudab võimas otsene kuumus ülevalt toidu kiirelt krõbedaks. Nii saate nautida maitsvat kuldpruuni tulemust – „pealt mõnusalt krõbe ja seest mahlane“.