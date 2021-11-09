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  • Maitsvad friikartulid kuni 80% vähem rasvaga*
  • Maitsvad friikartulid kuni 80% vähem rasvaga*
  • Maitsvad friikartulid kuni 80% vähem rasvaga*
  • Maitsvad friikartulid kuni 80% vähem rasvaga*
  • Maitsvad friikartulid kuni 80% vähem rasvaga*
  • Maitsvad friikartulid kuni 80% vähem rasvaga*
  • Maitsvad friikartulid kuni 80% vähem rasvaga*
  • Maitsvad friikartulid kuni 80% vähem rasvaga*
  • Maitsvad friikartulid kuni 80% vähem rasvaga*
  • Maitsvad friikartulid kuni 80% vähem rasvaga*
  • Maitsvad friikartulid kuni 80% vähem rasvaga*
  • Maitsvad friikartulid kuni 80% vähem rasvaga*

Tootmine lõpetatud

Viva kollektsioonAirfryer

HD9621/90

4.8
| (98) Auhinnad | 99% soovitab seda toodet
Maitsvad friikartulid kuni 80% vähem rasvaga*
Philipsi ainulaadse TurboStar-tehnoloogia abil saad toitu praadida minimaalse õlikogusega ning valmistada maitsvaid ja ühtlaselt küpsenud roogasid. Eelsoojendamine pole vajalik ja uue kompaktse disaini juures saad siiski valmistada suuri koguseid toitu.
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Tänu patenditud TurboStar-tehnoloogiale

Maitsvad friikartulid kuni 80% vähem rasvaga*

  • TurboStar

  • Vähema rasvaga toimiv õhkfritüür

  • Must, 1425 W, 0,8 kg

Maitsvad road: seest mahlased, väljast krõbedad

Maitsvad road: seest mahlased, väljast krõbedad

Tänu Philipsi TurboStar-tehnoloogiale puutub kogu toit kokku pideva, tsirkuleeriva kuumusega ning küpseb läbinisti üheaegselt. Tulemuseks on ühtlaselt praetud toit – pööramist pole vaja – isegi kui toit on kuhjatud. Lisaks kuumale õhuvoole krõbustab võimas otsene kuumus ülevalt toidu kiiresti, andes maitsvaid, kuldselt pruune tulemusi. „Väljast krõbe, seest mahlane”

Üle 200 retsepti rakenduses ja tasuta retseptiraamat kaasas

Üle 200 retsepti rakenduses ja tasuta retseptiraamat kaasas

Philipsi Airfryeri rakendus on tasuta ja täis maitsvaid retsepte ning lihtsaid samm-sammult juhiseid. Leia inspiratsiooni kiiretest, tervislikest suupistest või eriliste puhkude roogadest.

Maitsev toit lühema aja jooksul: eelkuumutamist ei ole vaja

Maitsev toit lühema aja jooksul: eelkuumutamist ei ole vaja

Philips Airfryer on kohe kasutamiseks valmis. Kiire ja tõhus seade muudab igapäevase kasutamise imelihtsaks, tagades parimad tulemused kogu küpsetusprotsessi käigus.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.8

5-st

98

Auhinnad

99%

soovitab seda toodet

2

09/11/2021

Україна

Україна

Корисна штука.

Все що готує - готує добре. М'ясо, заморожені і свіжі овочі, напівфабрикати, годиться для всього. Але почисти піч доволі нетривіальна задача: верхя решітка під теном незнімна, добратисч дуже складно, а жиру туди налипає дуже багато.

Positiivsed omadused

Швидко і смачно готує.

Negatiivsed omadused

Складно чистити.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HD9621/90 Airfryer

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HD9621/90 Airfryer

31/10/2021

Україна

Україна

Смачно і корисно!

Це була моя перша покупка Philips. Я жодного разу не пошкудувала. Дуже люблю овочі і рибу на грилі і завдяки мультипечі я завжди можу пригувати улублені страви. Але в цій печі можна готувати і десерти і запіканки. Завдяки книзі з рецептами можна вчитись новим поєднанням і експерементам. Ще серед великих плюсів цієї печі є легкість догляду. Дуже просто мити, справа кількох хвилин.

Positiivsed omadused

наразі тільки позитивні відгуки

Negatiivsed omadused

після майже двох років використання немає зауважень

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HD9621/90 Airfryer

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HD9621/90 Airfryer

17/02/2021

Україна

Україна

шикарная вещь

вкусно.и отлично втч. для пенсионеров, делали мясо, картофель , чебуреки, овощи, жаль нет много рецептов ,где почитать ,для фантазии ,и нет где купить дополнительное оборудование для аппарата.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HD9621/90 Airfryer

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HD9621/90 Airfryer

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Lahtiütlused

  1. Võrreldes traditsioonilise Philipsi fritüüriga valmistatud friikartulitega.

  2. mõõdetud võrreldes TurboStar-tehnoloogiata Airfryeriga külmutatud friikartulitega, hinnatud pruunistumise ja valmimise järgi

  3. võrdluses kasutati Philips Viva kollektsiooni Airfryerit, mis mahutab kuni 800 g friikartuleid