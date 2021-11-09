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TurboStar
Vähema rasvaga toimiv õhkfritüür
Must, 1425 W, 0,8 kg
Tänu Philipsi TurboStar-tehnoloogiale puutub kogu toit kokku pideva, tsirkuleeriva kuumusega ning küpseb läbinisti üheaegselt. Tulemuseks on ühtlaselt praetud toit – pööramist pole vaja – isegi kui toit on kuhjatud. Lisaks kuumale õhuvoole krõbustab võimas otsene kuumus ülevalt toidu kiiresti, andes maitsvaid, kuldselt pruune tulemusi. „Väljast krõbe, seest mahlane”
Philipsi Airfryeri rakendus on tasuta ja täis maitsvaid retsepte ning lihtsaid samm-sammult juhiseid. Leia inspiratsiooni kiiretest, tervislikest suupistest või eriliste puhkude roogadest.
Philips Airfryer on kohe kasutamiseks valmis. Kiire ja tõhus seade muudab igapäevase kasutamise imelihtsaks, tagades parimad tulemused kogu küpsetusprotsessi käigus.
4.8
5-st
98
Auhinnad
99%
soovitab seda toodet
GabalonGamma
09/11/2021
Україна
Корисна штука.
Все що готує - готує добре. М'ясо, заморожені і свіжі овочі, напівфабрикати, годиться для всього. Але почисти піч доволі нетривіальна задача: верхя решітка під теном незнімна, добратисч дуже складно, а жиру туди налипає дуже багато.
Positiivsed omadused
Швидко і смачно готує.
Negatiivsed omadused
Складно чистити.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HD9621/90 Airfryer
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HD9621/90 Airfryer
margate
31/10/2021
Україна
Смачно і корисно!
Це була моя перша покупка Philips. Я жодного разу не пошкудувала. Дуже люблю овочі і рибу на грилі і завдяки мультипечі я завжди можу пригувати улублені страви. Але в цій печі можна готувати і десерти і запіканки. Завдяки книзі з рецептами можна вчитись новим поєднанням і експерементам. Ще серед великих плюсів цієї печі є легкість догляду. Дуже просто мити, справа кількох хвилин.
Positiivsed omadused
наразі тільки позитивні відгуки
Negatiivsed omadused
після майже двох років використання немає зауважень
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HD9621/90 Airfryer
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HD9621/90 Airfryer
walklm
17/02/2021
Україна
шикарная вещь
вкусно.и отлично втч. для пенсионеров, делали мясо, картофель , чебуреки, овощи, жаль нет много рецептов ,где почитать ,для фантазии ,и нет где купить дополнительное оборудование для аппарата.
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See arvustus tehti tootele Viva Collection HD9621/90 Airfryer
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HD9621/90 Airfryer
Võrreldes traditsioonilise Philipsi fritüüriga valmistatud friikartulitega.
mõõdetud võrreldes TurboStar-tehnoloogiata Airfryeriga külmutatud friikartulitega, hinnatud pruunistumise ja valmimise järgi
võrdluses kasutati Philips Viva kollektsiooni Airfryerit, mis mahutab kuni 800 g friikartuleid