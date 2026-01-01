Sellel elektrilisel hambaharjal on komplektis meie W harjapea. Harjapea tihedalt paigutatud harjased eemaldavad kuni 5x rohkem hambakattu* ja puhastavad kogu suu.
Sonicare Fluid Action
Philips Sonicare’i hambaharjad puhastavad õrnalt, kuid tõhusalt teie hambaid ja igemeid kuni 31 000 harjaliigutusega. Sonicare Fluid Action toetab puhastamist, juhtides vedeliku hammaste vahele ja mööda igemejoont.
Valige oma ideaalne puhastuskogemus
Nautige hambapesu valides kolme intensiivsuse vahel. Valige High (tugev) Medium (keskmine) ja Low (nõrk) vahel. Ei oma tähtsust, kas soovite tugevamat harjamist või konkreetset fookust – me pakume mõlemat.
Elektrilise hambapesu kasutuselevõtt on lihtne
Sonicare’i easy-start-programm on mõeldud inimestele, kes alles alustavad elektrilise hambaharja kasutamist. Programm annab võimaluse esimese 14 kasutuskorra käigus harjamisjõudu õrnalt suurendada.
Juhendatud harjamisseansid
Saavutage parim harjamise aeg Sonicare'i puhastustaimeritega. Iga 30 sekundi järel annab BrushPacer märku uue ala puhastamiseks. Pärast kahte minutit annab SmartTimer märku, et teie seanss on lõppenud.
14 päeva vastupidav aku
Ühe täislaadimisega saate hambaid regulaarselt harjata kuni 14 päeva, mis muudab igapäevarutiini mugavamaks.
Tehnilisi andmeid
Intensiivsusi
Kõrge
Võimsama puhastamise jaoks
Madal
Tundlikele hammastele ja igemetele
Intensiivsusi
Keskmine
Igapäevaseks puhastamiseks
Võimsus
Pinge
100–240 V
Tehnilised andmed
Aku
Laetav
Kasutamisaeg (täislaetust kuni tühjani)
14 päeva
Energiatarbimine
Ooterežiim ilma ekraanita <0,5 W (automaatselt 1 minuti jooksul)
Lingil klõpsates lahkute ametlikult Philips Electronics Ltd. ("Philips") veebisaidilt. Kõik sellel saidil esineda võivad lingid kolmandate osapoolte veebisaitidele on esitatud ainult teie mugavuse huvides ja ei kujuta endast mingil juhul seost ega nendel lingitud veebisaitidel pakutava teabe heakskiitu. Philips ei anna mingeid kinnitusi ega anna mingeid garantiisid mis tahes kolmandate osapoolte veebisaitide või seal sisalduva teabe suhtes.