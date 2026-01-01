HX4033/26
Essential Care tervetele hammastele ja igemetele
Saate lihtsalt käsihambaharjalt minna üle Philips Sonicare 3000 seeria elektrilisele hambaharjale. Hambahari eemaldab kuni 5x rohkem hambakattu võrreldes käsihambaharjaga.Vaadake kõiki eeliseid
Sellel elektrilisel hambaharjal on komplektis meie W harjapea. Harjapea tihedalt paigutatud harjased eemaldavad kuni 5x rohkem hambakattu* ja puhastavad kogu suu.
Philips Sonicare’i hambaharjad puhastavad õrnalt, kuid tõhusalt teie hambaid ja igemeid kuni 31 000 harjaliigutusega. Sonicare Fluid Action toetab puhastamist, juhtides vedeliku hammaste vahele ja mööda igemejoont.
Liiga tugevalt on väga lihtne harjata, seega on Philips Sonicare’i hambaharjal surveandur, mis tuvastab liigse surve. Kui harjate liiga tugevalt, annab see teile õrna vibratsiooniga märku, et harjaksite oma igemete kaitsmiseks õrnemalt.
Nautige puhastamist, valides 3 intensiivsuse seadistuse vahel. Olenemate sellest, kas soovite veidi jõulisemat või spetsiifilisemat puhastust, kõik on võimalik. Valige intensiivsuste High, Medium ja Low vahel.
Sonicare’i easy-start-programm on mõeldud inimestele, kes alles alustavad elektrilise hambaharja kasutamist. Programm annab võimaluse esimese 14 kasutuskorra käigus harjamisjõudu õrnalt suurendada.
Saavutage parim harjamise aeg Sonicare'i puhastustaimeritega. Iga 30 sekundi järel annab BrushPacer märku uue ala puhastamiseks. Pärast kahte minutit annab SmartTimer märku, et teie seanss on lõppenud.
Ühe täislaadimisega saate hambaid regulaarselt harjata kuni 14 päeva, mis muudab igapäevarutiini mugavamaks.
