Patsiendid saavad oma harjapeadest viimast võtta

Ükski harjapea ei ole igavene. Kuid meil on lahendus: meie nutikas harjamise tuvastamise tehnoloogia peab arvestust patsiendi harjapea kasutusaja ja selle üle, kui tugevalt on harjatud. Kui vahetamisaeg on käes, süttib käepidemel märgutuli. Nii saab olla kindel, et harjapea töötab tõhusalt.