Optimeerige harjamist funktsioonide SmarTimer ja BrushPacer abil

Täieliku puhastamise jaoks kulub vaid kaks minutit ja meie SmarTimer annab teile teada, kui aeg on täis. Terve suu veelgi põhjalikumaks puhastamiseks jagab funktsioon BrushPacer teie hambapesu segmentideks: lühike vibreerimise paus annab märku, et on aeg edasi liikuda. See tagab iga harjamiskorra ajal veelgi tõhusama puhastamise.