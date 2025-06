Igemete kaitse nähtava survehoiatusega

Võib-olla te ei märkagi, et harjate liiga tugevasti, kuid see hambahari märkab seda kindlasti. Nutikas optiline andur tuvastab täpselt liiga tugeva harjamise, seejärel vilgub see vibreerimise vähendamise ajal lillalt. Teate alati, millal harjamist reguleerida, ja teie igemed on kaitstud.