Järgmise põlvkonna Sonicare´i tehnoloogia

See elektriline hambahari kasutab meie järgmise põlvkonna Sonicare’i tehnoloogiat, mis pakub kõige usaldusväärsemat ja ühtlasemat harjamist, et saavutada iga kord ülim puhtus. Mootor reguleerib võimsust automaatselt, et jõudlus ei väheneks vähimalgi määral, kui jõuate raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse. Nautige õrna ja tõhusat hammaste ja igemete puhastamist 62 000 harjaseliigutusega minutis. Sonicare Fluid Action suunab vedeliku sügavale hammaste vahele ja igemepiirile, et harjased saaksid tõhusalt puhastada.