Täiustatud hooldus tundlikele hammastele ja igemetele
Põhjalik, kuid siiski õrn tundlike hammaste ja igemete puhastus, mis eemaldab 10× rohkem hambakattu*. Uue põlvkonna Sonicare’i tehnoloogia puhastab võimsalt, kuid õrnalt, ja ulatub ka raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse.Vaadake kõiki eeliseid
Kui vastate meditsiiniseadmete käibemaksu vabastuse tingimustele, siis kasutage seda selle tootega. Käibemaks arvatakse maha ülal kuvatud hinnast. Lisateavet leiate oma ostukorvist.
Põhjalik puhastus saab olla ühtlasi õrn tundlikele hammastele ja igemetele. Sellel unikaalse disainiga harjapeal S2 on pikad ülipehmed harjased, mille iga liigutus on teie hammaste vastu õrn. Üle 3000 tihedalt paikneva harjase aitavad eemaldada 10x rohkem kattu võrreldes käsihambaharjaga*.
See elektriline hambahari kasutab meie järgmise põlvkonna Sonicare’i tehnoloogiat, mis pakub kõige usaldusväärsemat ja ühtlasemat harjamist, et saavutada iga kord ülim puhtus. Mootor reguleerib võimsust automaatselt, et jõudlus ei väheneks vähimalgi määral, kui jõuate raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse. Nautige õrna ja tõhusat hammaste ja igemete puhastamist 62 000 harjaseliigutusega minutis. Sonicare Fluid Action suunab vedeliku sügavale hammaste vahele ja igemepiirile, et harjased saaksid tõhusalt puhastada.
Sellel Sonicare’i elektrilisel hambaharjal on all valgusrõngas, mis annab õrnalt märku, kui vajutate liiga tugevalt. Kui see süttib, vähendage igemete kaitsmiseks survet.
Muutke puhastamine tõhusamaks kuue harjamise seadistuse abil. Ükskõik, kas soovite veidi rohkem jõudu või spetsiifilist fookust, kõik on tagatud. Valige puhastuse ja tundliku režiimi vahel. Valige üks kolmest intensiivsuse seadistusest.
Meie reisivutlar võimaldab teil oma seadme reisile kaasa võtta. See on piisavalt tugev, et hoida teie Sonicare'i hambaharja turvaliselt, kuid samas piisavalt kompaktne, et mahtuda igasse kotti, tehes sellest ideaalse reisikaaslase.
Saavutage parim harjamise aeg Sonicare'i puhastustaimeritega. Iga 20 sekundi järel annab BrushPacer märku uue ala puhastamiseks. Pärast kahte minutit annab SmartTimer märku, et teie seanss on lõppenud.
Kas teadsite, et harjapeade efektiivsus väheneb kolme kuu möödudes? Hambaarstid soovitavad harjapead regulaarselt vahetada, mistõttu on Philips Sonicare’i hambaharjadel harjapea vahetamise meeldetuletus. See jälgib harjamise sagedust ja intensiivsust ning tuletab teile meelde, kui on aeg harjapead vahetada.
Ühe laadimisega saate hambaid regulaarselt harjata kuni 21 päeva, mis muudab igapäevarutiini mugavamaks.
