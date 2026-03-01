Otsisõnad

  • Täiustatud hooldus tundlikele hammastele ja igemetele Täiustatud hooldus tundlikele hammastele ja igemetele Täiustatud hooldus tundlikele hammastele ja igemetele

    Philips Sonicare Series 6100 Laetav hambahari

    HX7403/07

    Overall rating / 5
    • Arvustust Arvustust

    Täiustatud hooldus tundlikele hammastele ja igemetele

    Põhjalik, kuid siiski õrn tundlike hammaste ja igemete puhastus, mis eemaldab 10× rohkem hambakattu*. Uue põlvkonna Sonicare’i tehnoloogia puhastab võimsalt, kuid õrnalt, ja ulatub ka raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse.

    Vaadake kõiki eeliseid

    Saadaval:

    Philips Sonicare Series 6100 Laetav hambahari

    Sarnased tooted

    Vaadake kõiki 6000-seeria

    Täiustatud hooldus tundlikele hammastele ja igemetele

    Eemaldab õrnalt 10× rohkem hambakattu*

    • Eemaldab kuni 10x rohkem kattu*
    • Puhastab õrnalt tundlikke hambaid ja igemeid
    • Uue põlvkonna Sonicare’i tehnoloogia
    • Visuaalne surveandur
    • 2 harjamise režiimi, 3 intensiivsust
    Eriliselt õrn tundlike hammaste vastu

    Eriliselt õrn tundlike hammaste vastu

    Põhjalik puhastus saab olla ühtlasi õrn tundlikele hammastele ja igemetele. Sellel unikaalse disainiga harjapeal S2 on pikad ülipehmed harjased, mille iga liigutus on teie hammaste vastu õrn. Üle 3000 tihedalt paikneva harjase aitavad eemaldada 10x rohkem kattu võrreldes käsihambaharjaga*.

    Järgmise põlvkonna Sonicare´i tehnoloogia

    Järgmise põlvkonna Sonicare´i tehnoloogia

    See elektriline hambahari kasutab meie järgmise põlvkonna Sonicare’i tehnoloogiat, mis pakub kõige usaldusväärsemat ja ühtlasemat harjamist, et saavutada iga kord ülim puhtus. Mootor reguleerib võimsust automaatselt, et jõudlus ei väheneks vähimalgi määral, kui jõuate raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse. Nautige õrna ja tõhusat hammaste ja igemete puhastamist 62 000 harjaseliigutusega minutis. Sonicare Fluid Action suunab vedeliku sügavale hammaste vahele ja igemepiirile, et harjased saaksid tõhusalt puhastada.

    Aidake kaitsta oma igemeid meie surveanduriga

    Aidake kaitsta oma igemeid meie surveanduriga

    Sellel Sonicare’i elektrilisel hambaharjal on all valgusrõngas, mis annab õrnalt märku, kui vajutate liiga tugevalt. Kui see süttib, vähendage igemete kaitsmiseks survet.

    Valige oma ideaalne puhastuskogemus

    Valige oma ideaalne puhastuskogemus

    Muutke puhastamine tõhusamaks kuue harjamise seadistuse abil. Ükskõik, kas soovite veidi rohkem jõudu või spetsiifilist fookust, kõik on tagatud. Valige puhastuse ja tundliku režiimi vahel. Valige üks kolmest intensiivsuse seadistusest.

    Kandke hoolt, viige see kõikjale

    Kandke hoolt, viige see kõikjale

    Meie reisivutlar võimaldab teil oma seadme reisile kaasa võtta. See on piisavalt tugev, et hoida teie Sonicare'i hambaharja turvaliselt, kuid samas piisavalt kompaktne, et mahtuda igasse kotti, tehes sellest ideaalse reisikaaslase.

    Juhendatud harjamisseansid

    Juhendatud harjamisseansid

    Saavutage parim harjamise aeg Sonicare'i puhastustaimeritega. Iga 20 sekundi järel annab BrushPacer märku uue ala puhastamiseks. Pärast kahte minutit annab SmartTimer märku, et teie seanss on lõppenud.

    Jätkake parimat harjamist harjapea vahetamise meeldetuletusega

    Jätkake parimat harjamist harjapea vahetamise meeldetuletusega

    Kas teadsite, et harjapeade efektiivsus väheneb kolme kuu möödudes? Hambaarstid soovitavad harjapead regulaarselt vahetada, mistõttu on Philips Sonicare’i hambaharjadel harjapea vahetamise meeldetuletus. See jälgib harjamise sagedust ja intensiivsust ning tuletab teile meelde, kui on aeg harjapead vahetada.

    21 päeva regulaarset harjamist

    21 päeva regulaarset harjamist

    Ühe laadimisega saate hambaid regulaarselt harjata kuni 21 päeva, mis muudab igapäevarutiini mugavamaks.

    Tehnilisi andmeid

    • Intensiivsusi

      Kõrge
      Võimsama puhastamise jaoks
      Keskmine
      Igapäevaseks puhastamiseks
      Madal
      Tundlikele hammastele ja igemetele

    • Võimsus

      Pinge
      100–240 V

    • Tehnilised andmed

      Kasutamisaeg (täislaetust kuni tühjani)
      21 päeva
      Aku
      Laetav
      Aku tüüp
      Liitiumioon
      Energiatarbimine
      Ooterežiim ilma ekraanita 0,08 W

    • Disain ja viimistlus

      Värv
      Meresinine

    • Hooldus

      Garantii
      Kaheaastane piiratud garantii

    • Lihtsasti kasutatav

      Akunäidik
      Valgustatud ikoon näitab aku tööiga
      Käepide
      Peenike, ergonoomiline disain
      Käepideme ühilduvus
      Lihtsa klõpskinnitusega harjapead
      Reisivutlar
      Reisivutlar
      Taimer
      BrushPacer ja SmartTimer

    • Kaasasolevad tarvikud

      Käepide
      1 6100 laetav hambahari
      Harjapea
      3 S2 Sensitive’i
      Reisivutlar
      1 reisivutlar
      Laadija
      1 USB-A laadija

    • Puhastusjõudlus

      Katu eemaldamine
      Kuni 10x tõhusam*
      Kiirus
      62 000 harjaliigutust minutis

    • Režiimid

      Puhastamine
      Igapäevaseks tipptasemel puhastamiseks
      Tundlik
      Tundlikele hammastele ja igemetele

    • Nutikate anduritega tehnoloogia

      Tagasiside jõulise harjamise kohta
      • Süttib lilla valgusrõngas
      • Vibreerimine ja pulseeriv heli
      Asendamise meeldetuletus
      BrushSync teavitab, kui peate hambaharjapead vahetama

    Badge-D2C

    Saage selle toote kohta tuge

    Leidke toote näpunäiteid, KKK-d, kasutusjuhendeid ning ohutus- ja vastavusteavet.
    Clippin

    Leidke varuosasid või lisatarvikuid

    Minge osade ja tarvikute juurde

    Tarvikud

    Soovitatud tooted

    Hiljuti vaadatud tooted

    Arvustused

    Kirjuta esimesena oma arvustus

    • raskesti ligipääsetavates kohtades võrreldes käsihambaharjaga kuue nädala jooksul.

    Suuhooldus

    Lingil klõpsates lahkute ametlikult Philips Electronics Ltd. ("Philips") veebisaidilt. Kõik sellel saidil esineda võivad lingid kolmandate osapoolte veebisaitidele on esitatud ainult teie mugavuse huvides ja ei kujuta endast mingil juhul seost ega nendel lingitud veebisaitidel pakutava teabe heakskiitu. Philips ei anna mingeid kinnitusi ega anna mingeid garantiisid mis tahes kolmandate osapoolte veebisaitide või seal sisalduva teabe suhtes.

    Ma saan aru

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Meie saiti saab kõige paremini vaadata Microsoft Edge, Google Chrome või Firefox uusima versiooniga.