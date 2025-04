Täielik hooldus tervema suu heaks

A3 Premium All-in-One harjapea eemaldab kuni 20 korda rohkem hambakattu*, tagades kuni 15 korda tervemad igemed** ning eemaldab kuni 100% rohkem plekke***. Komplekti kuulub ka S2 Sensitive hambaharjapea, mis on meie kõige õrnem ja pehmem harjapea. Kliiniliselt on tõestatud, et see tagab õrna puhastuse ja eemaldab kuni 10 korda rohkem hambakattu ka raskesti ligipääsetavatest kohtadest*.