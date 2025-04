Kompaktne ja ülivastupidav reisivutlar

Meie uue kujundusega reisivutlar on piisavalt kompaktne kotis kaasas kandmiseks, samuti on see küllaldaselt tugev Philips Sonicare’i hambaharja kaitsmiseks. Lisaks mahutab see mugavalt ka kahte harjapead, et need mugavalt reisile kaasa võtta.