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Philips Avent SCF223/04 ultra soft pacifier

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Philips AventSCF223/04 ultra soft pacifier

SCF223/04

Philips Avent SCF223/04 ultra soft pacifier

Tootmine lõpetatud

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Kasutusjuhendid ja dokumendid

Eco passport - English (US)

  • PDF fail, 364 kB
  • 5 January 2021

Kasutusjuhend

  • PDF fail, 285.5 kB
  • 4 January 2024

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