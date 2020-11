Eriti tugevate ja teravate servadega lõiketerad ülima nahaläheduse tagamiseks

NanoTechi täppislõiketeri on tugevdatud nanoosakestega ning neil on ülitugevad ja kauakestvad teravad servad. Need lõikavad karvu ülima täpsusega, mistõttu on tulemuseks eriti nahalähedane lõikus.