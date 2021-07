Kui hindate kvaliteetset heli ja pilkupüüdvat disaini, siis need juhtmevabad kõrvaklapid on just teile. Nende mõnusate ja lihtsalt laetavate kõrvaklappidega saab kõnesid vastu võtta ja kogu päeva oma lemmikmuusika saatel kulgeda. Ei mingit peavõru. Ei mingit kaelapaela. Ei ühtki juhet.