Tõhusaks triikimiseks töötasime välja 1,8-liitrise veepaagiga PerfectCare Expert Plusi. Seega on teil piisavalt vett, et kuni kaks tundi triikida. Ja kui vesi otsa saab, siis lihtsalt eemaldage paak ja lisage vett otse kraanist. Nii lihtne see ongi!