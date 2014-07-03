30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
Võimas sisemus ja kompaktne välimus
Philipsi uus CompactGo tolmuimeja muudab koristamise teie jaoks lihtsamaks. Tegemist on võimsa, kergesti liigutatava, manööverdatava ja hoiustatava tolmuimejaga. Paremad koristamistulemused väiksema vaevaga!
1400 W
Tolmukott on pestav ja korduvkasutatav, mistõttu pole teil tarvis asenduskottide soetamise pärast muretseda.
Tolmuimejat on koristamise ajal tänu selle kergusele ja väikestele mõõtmetele hõlbus kanda ja liigutada.
Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid
Minge osade ja tarvikute juurde
5.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
kasienka88
03/07/2014
Polska
Polecam ten produkt
Powiem tak odkurzacz taki miałam leży teraz na strychu biedaczek zajechany :) ale używałam go dosyć długo bo to jeszcze był odkurzacz mojej mamy. Idealny dla mieszkania, łatwy w użyciu. Zgrabny i dobrze odkurzający
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele CompactGo FC8291/02 Odkurzacz workowy
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele CompactGo FC8291/02 Odkurzacz workowy