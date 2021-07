Katsevõitjast mitmeotstarbeline otsak põhjalikuks ja õrnaks puhastamiseks

Suurepärased puhastustulemused kõikidel põrandatel tänu tarbijakatsed võitnud mitmeotstarbelisele otsakule. Selle avar õhukanal on loodud pakkuma optimaalset õhuvoolu, tagades tõhusa puhastamise isegi seinte ääres. Tänu spetsiaalsele topelthingele on otsak pidevalt põrandaga kontaktis ja puhastustulemus on parim. WesselWerki poolt Saksamaal kujundatud ja toodetud ülikvaliteetsel otsakul on metalltald, mida ümbritsevad harjad, mis kõvad põrandad, põrandapraod ning vaibad õrnalt ja põhjalikult puhtaks teevad.