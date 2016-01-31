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Tootmine lõpetatud
Energiatõhususe klass A
Kõvakattega põrandate otsak
Kõvakattega põrandate otsak tagab optimaalse puhastamise kõigil kõvakattega põrandatel, eriti parketil ja plaatidel. 1) Spetsiaalsed pehmed harjased kaitsevad põrandaid kriimustuste eest. 2) Pehmete harjaste muster tagab optimaalse tolmukogumise kõigilt kõvakattega põrandatelt. 3) Otsak on kerge ja ratastega, mis tagab hea manööverdusvõime kõigil põrandatel.
3 l tolmukamber võimaldab maksimaalselt ära kasutada klassikalise s-kujulise tolmukoti potentsiaali, tagades pikaajalise jõudluse.
Tolmuimeja kerget alumiiniumtoru on kerge kasutada ja kanda. Kaheosalise teleskooptoru saab kerge vaevaga seadistada teie soovitud kõrgusele.
4.6
5-st
5
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
annnakene12
31/01/2016
Eesti
See tode on suurepärane.
See toode on väga mugav ja koristab väga hästi. Toode ei ole väga suur ehk ta ei võta palju ruumi.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerLife FC8320/09 Tolmukotiga tolmuimeja
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerLife FC8320/09 Tolmukotiga tolmuimeja
bozenak
20/04/2015
Polska
super odkurzacz
Nie zamieniłabym tego odkurzacza na żaden inny. Ma dużą moc, choć nie jest głośny. Jedna osoba sprząta, druga spokojnie moze oglądać tv. Nasadka do twardych podłóg idealnie zbiera kurz ze wszystkich szczelin czy fug. Ma duży pojemnik na kurz, więc nie trzeba go często wymieniać. Jak dla mnie same plusy ;)
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Odkurzacz workowy PowerLife FC8320/09
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Odkurzacz workowy PowerLife FC8320/09
ilko63
30/06/2017
България
Kinnitatud ostja
Много съм доволен
Лесна за употреба и не много шумна.Отлична за цената си.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerLife FC8320/09 Прахосмукачка с торбичка
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerLife FC8320/09 Прахосмукачка с торбичка