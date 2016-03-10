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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
Energiatõhususe klass B
TriActive'i otsak
3 l tolmukamber võimaldab maksimaalselt ära kasutada klassikalise s-kujulise tolmukoti potentsiaali, tagades pikaajalise jõudluse.
Tolmuimeja kerget alumiiniumtoru on kerge kasutada ja kanda. Kaheosalise teleskooptoru saab kerge vaevaga seadistada teie soovitud kõrgusele.
Ergonoomilise kujuga käepidet on mugav kasutada. Selle eriti pikk vars ulatub kaugemale, nii et saate vaevata puhastada ka raskesti ligipääsetavaid kohti.
4.7
5-st
11
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
KlaudiaStr
10/03/2016
Polska
Prawdziwa MOC
Ten odkurzacz zmienił moje podejście do sprzątania - z nim lubię odkurzać! Ma tak dużą siłę ssania, że wciągnął coś i to coś całkiem sporego, co było pod szafką (nawet nie chcę wiedzieć, co)... Z nim odkurzenie dywanu, to żaden problem, a dzięki wygodnej szczotce wciąga kurz z wszystkich zakamarków. Jest też bardzo lekki, co ułatwia odkurzanie schodów. Ja wszystkim go polecam!
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See arvustus tehti tootele PowerLife FC8322/09 Odkurzacz workowy
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See arvustus tehti tootele PowerLife FC8322/09 Odkurzacz workowy
Tyana
07/03/2019
România
Eficient
Am acest aspirator si pot sa spun ca sun foarte multumita de el, isi face treaba.
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Mariutza
20/02/2019
România
Este minunat
Am folosit doar aspiratoare marca Philips si sunt multumita.
See arvustus tehti tootele PowerLife FC8322/09 Aspirator cu sac
See arvustus tehti tootele PowerLife FC8322/09 Aspirator cu sac