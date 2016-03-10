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  • Täielik jõudlus
  • Täielik jõudlus
  • Täielik jõudlus
  • Täielik jõudlus
  • Täielik jõudlus
  • Täielik jõudlus
  • Täielik jõudlus
  • Täielik jõudlus
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  • Täielik jõudlus
  • Täielik jõudlus
  • Täielik jõudlus
  • Täielik jõudlus
  • Täielik jõudlus
  • Täielik jõudlus
  • Täielik jõudlus

Tootmine lõpetatud

PowerLifeTolmukotiga tolmuimeja

FC8322/09

4.7
| (11) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Täielik jõudlus
Uus Philipsi PowerLife tagab tänu kõrgel tasemel tolmu imemiseks mõeldud ainulaadsele TriActive otsakule täieliku puhtuse.
Kuva kõik eelised

Väiksem energiatarve

Täielik jõudlus

  • Energiatõhususe klass B

  • TriActive'i otsak

3 l tolmumaht ja s-kujuline tolmukott tagavad pikaaegse jõudluse

3 l tolmumaht ja s-kujuline tolmukott tagavad pikaaegse jõudluse

3 l tolmukamber võimaldab maksimaalselt ära kasutada klassikalise s-kujulise tolmukoti potentsiaali, tagades pikaajalise jõudluse.

Tänu kergele alumiiniumtorule on puhastamine mugav

Tänu kergele alumiiniumtorule on puhastamine mugav

Tolmuimeja kerget alumiiniumtoru on kerge kasutada ja kanda. Kaheosalise teleskooptoru saab kerge vaevaga seadistada teie soovitud kõrgusele.

Tänu eriti pikale ergonoomilisele käepidemele ulatub igasse nurka

Tänu eriti pikale ergonoomilisele käepidemele ulatub igasse nurka

Ergonoomilise kujuga käepidet on mugav kasutada. Selle eriti pikk vars ulatub kaugemale, nii et saate vaevata puhastada ka raskesti ligipääsetavaid kohti.

Tehnilised andmed

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Osad ja tarvikud

Arvustused

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4.7

5-st

11

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

2
1

10/03/2016

Polska

Polska

Prawdziwa MOC

Ten odkurzacz zmienił moje podejście do sprzątania - z nim lubię odkurzać! Ma tak dużą siłę ssania, że wciągnął coś i to coś całkiem sporego, co było pod szafką (nawet nie chcę wiedzieć, co)... Z nim odkurzenie dywanu, to żaden problem, a dzięki wygodnej szczotce wciąga kurz z wszystkich zakamarków. Jest też bardzo lekki, co ułatwia odkurzanie schodów. Ja wszystkim go polecam!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerLife FC8322/09 Odkurzacz workowy

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerLife FC8322/09 Odkurzacz workowy

07/03/2019

România

România

Eficient

Am acest aspirator si pot sa spun ca sun foarte multumita de el, isi face treaba.

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See arvustus tehti tootele PowerLife FC8322/09 Aspirator cu sac

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerLife FC8322/09 Aspirator cu sac

20/02/2019

România

România

Este minunat

Am folosit doar aspiratoare marca Philips si sunt multumita.

See arvustus tehti tootele PowerLife FC8322/09 Aspirator cu sac

See arvustus tehti tootele PowerLife FC8322/09 Aspirator cu sac

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.