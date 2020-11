Nutikas nelja tarvikuga puhastuskomplekt kõigi vajaduste tarbeks

Tolmuimejal on terve komplekt tarvikuid, mis täidavad kõik teie vajadused. (1) Pika ulatusega tarvik on kasulik raskesti puhastatavate kohtade, näiteks mööbli või kõrgete riiulite pealt puhastamiseks. (2) Kolm-ühes tööriist on täiuslik kitsastes ja väikestes kohtades. (3) Väikese harjaga piluotsak paindub kergesti ümber nurkade või esemete, takistamata õhuvoogu. (4) Pikk hari sobib ideaalselt kardinate puhastamiseks.