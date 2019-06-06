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TriActive'i otsak
Loomakarvad
Turbohari võimaldab vaipade sügavpuhastust ning karvade ja ebemete kiiret eemaldamist vaipadelt. Pöörlev hari eemaldab aktiivselt väikesed tolmuosakesed ja loomakarvad, tagades parema puhastustulemuse.
3 l tolmukamber võimaldab maksimaalselt ära kasutada klassikalise s-kujulise tolmukoti potentsiaali, tagades pikaajalise jõudluse.
Tolmuimeja kerget alumiiniumtoru on kerge kasutada ja kanda. Kaheosalise teleskooptoru saab kerge vaevaga seadistada teie soovitud kõrgusele.
Auhinnad
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Auhinnad
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soovitab seda toodet
kosids
06/06/2019
България
Прахосмукачката е отлична!
Невероятна прахосмукачка с добър дизайн и лесно използваема. Използвам я вече две години и е невероятна. ПРЕПОРЪЧВАМ Ви я!
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See arvustus tehti tootele PowerLife FC8326/09 Прахосмукачка с торбичка
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See arvustus tehti tootele PowerLife FC8326/09 Прахосмукачка с торбичка
Hrvac
21/05/2017
Hrvatska
Vrlo dobar proizvod ..
Tih rad odlicna svojstva...dizajn moderan i lijep...svakako preporucam..
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See arvustus tehti tootele PowerLife FC8326/09 Usisavač s vrećicom
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerLife FC8326/09 Usisavač s vrećicom