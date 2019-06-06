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  • Täielik jõudlus
  • Täielik jõudlus
  • Täielik jõudlus
  • Täielik jõudlus
  • Täielik jõudlus
  • Täielik jõudlus
  • Täielik jõudlus
  • Täielik jõudlus
  • Täielik jõudlus
  • Täielik jõudlus
  • Täielik jõudlus
  • Täielik jõudlus
  • Täielik jõudlus

Tootmine lõpetatud

PowerLifeTolmukotiga tolmuimeja

FC8326/09

5
| (2) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

1 auhind

Täielik jõudlus
Uus Philipsi PowerLife tagab tänu kõrgel tasemel tolmu imemiseks mõeldud ainulaadsele TriActive otsakule täieliku puhtuse.
Kuva kõik eelised

Väiksem energiatarve

Täielik jõudlus

  • TriActive'i otsak

  • Loomakarvad

Turbohari sobib täiuslikult kodus lemmikloomakarvade eemaldamiseks

Turbohari sobib täiuslikult kodus lemmikloomakarvade eemaldamiseks

Turbohari võimaldab vaipade sügavpuhastust ning karvade ja ebemete kiiret eemaldamist vaipadelt. Pöörlev hari eemaldab aktiivselt väikesed tolmuosakesed ja loomakarvad, tagades parema puhastustulemuse.

3 l tolmumaht ja s-kujuline tolmukott tagavad pikaaegse jõudluse

3 l tolmumaht ja s-kujuline tolmukott tagavad pikaaegse jõudluse

3 l tolmukamber võimaldab maksimaalselt ära kasutada klassikalise s-kujulise tolmukoti potentsiaali, tagades pikaajalise jõudluse.

Tänu kergele alumiiniumtorule on puhastamine mugav

Tänu kergele alumiiniumtorule on puhastamine mugav

Tolmuimeja kerget alumiiniumtoru on kerge kasutada ja kanda. Kaheosalise teleskooptoru saab kerge vaevaga seadistada teie soovitud kõrgusele.

Tehnilised andmed

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Osad ja tarvikud

Auhinnad

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Arvustused

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5.0

5-st

2

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

06/06/2019

България

България

Прахосмукачката е отлична!

Невероятна прахосмукачка с добър дизайн и лесно използваема. Използвам я вече две години и е невероятна. ПРЕПОРЪЧВАМ Ви я!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerLife FC8326/09 Прахосмукачка с торбичка

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerLife FC8326/09 Прахосмукачка с торбичка

21/05/2017

Hrvatska

Hrvatska

Vrlo dobar proizvod ..

Tih rad odlicna svojstva...dizajn moderan i lijep...svakako preporucam..

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerLife FC8326/09 Usisavač s vrećicom

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerLife FC8326/09 Usisavač s vrećicom

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.