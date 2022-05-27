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  • Täielik jõudlus. Lihtne kasutada.
  • Täielik jõudlus. Lihtne kasutada.
  • Täielik jõudlus. Lihtne kasutada.
  • Täielik jõudlus. Lihtne kasutada.
  • Täielik jõudlus. Lihtne kasutada.
  • Täielik jõudlus. Lihtne kasutada.
  • Täielik jõudlus. Lihtne kasutada.
  • Täielik jõudlus. Lihtne kasutada.
  • Täielik jõudlus. Lihtne kasutada.
  • Täielik jõudlus. Lihtne kasutada.
  • Täielik jõudlus. Lihtne kasutada.
  • Täielik jõudlus. Lihtne kasutada.
  • Täielik jõudlus. Lihtne kasutada.
  • Täielik jõudlus. Lihtne kasutada.
  • Täielik jõudlus. Lihtne kasutada.
  • Täielik jõudlus. Lihtne kasutada.
  • Täielik jõudlus. Lihtne kasutada.
  • Täielik jõudlus. Lihtne kasutada.
  • Täielik jõudlus. Lihtne kasutada.
  • Täielik jõudlus. Lihtne kasutada.
  • Täielik jõudlus. Lihtne kasutada.
  • Täielik jõudlus. Lihtne kasutada.
  • Täielik jõudlus. Lihtne kasutada.
  • Täielik jõudlus. Lihtne kasutada.

Tootmine lõpetatud

Performer CompactTolmukotiga tolmuimeja

FC8373/09

4.6
| (37) Auhinnad | 91% soovitab seda toodet

2 auhinnad

Täielik jõudlus. Lihtne kasutada.
Uus Philips Performer Compacti tolmuimeja tagab tipptasemel puhtuse minimaalse pingutusega. AirflowMaxi tehnoloogia tagab kauem kestva imemisvõimsuse. TriActive'i otsak eemaldab tõhusalt tolmu kõigilt põrandatelt.
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Kompaktne, kuid võimas tänu AirflowMaxi tehnoloogiale

Täielik jõudlus. Lihtne kasutada.

  • Eemaldab 99,9% tolmu

  • 900 W

  • Allergiavastane filter

Uudne AirflowMaxi tehnoloogia tagab tugeva imemisvõimsuse

Uudne AirflowMaxi tehnoloogia tagab tugeva imemisvõimsuse

Ainulaadne AirflowMaxi tehnoloogia tagab tugeva imemisvõimsuse pikemalt*, et tolmukoti saaks lõpuni kasutada. Tehnoloogia keskendub kolmele võtmeküsimusele. 1) Tolmukambri ainulaadne ribiline profiil maksimeerib õhuvoo tolmukoti ümber, et oleks võimalik selle pind täielikult ära kasutada. 2) Spetsiaalne tolmukamber võimaldab tolmukotil ühtlaselt avaneda. 3) Tolmukotis olevad kvaliteetsed mitteummistuvad kiudstruktuurid imavad tolmu poore ummistamata, vältides nii imemisvõimsuse vähenemist

TriActive'i otsak täidab kolm ülesannet ühekorraga

TriActive'i otsak täidab kolm ülesannet ühekorraga

TriActive'i otsak täidab kolm ülesannet ühekorraga: 1) avab õrnalt vaiba pinna oma spetsiaalse tallaga, et imeda endasse sügaval vaiba sees olev tolm; 2) imeb suurema sodi otsaku ees oleva suure ava kaudu sisse; 3) pühib vasaku ja parema külgmise õhukanaliga kokku tolmu ja sodi, mis on tihedalt mööbli ja seinte vastas.

Sisseehitatud tarvikud tagavad ülima mugavuse

Sisseehitatud tarvikud tagavad ülima mugavuse

Tolmuimejal on sisseehitatud tarvikud, et te ei peaks koristamise ajal lisaseadmeid kaasas kandma. Piluotsakut hoitakse seadme korpuse peal ja see on alati kasutusvalmis.

Tehnilised andmed

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Osad ja tarvikud

Auhinnad

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  • Award image VRS_AWARD-961262

Arvustused

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4.6

5-st

37

Auhinnad

91%

soovitab seda toodet

2

27/05/2022

Slovenija

Slovenija

Super sesalec

Majhen, lepo vodljiv, odlična moč za preproge in parket.

Positiivsed omadused

Sem popolnoma zadovoljna. Vse.

Negatiivsed omadused

Ne

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Performer Compact FC8367/09 Sesalnik z vrečko

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Performer Compact FC8367/09 Sesalnik z vrečko

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Spolehlivost

Používám již asi 5 let, bez problémů, výkonný, kvalitní. Výborná funkce kartáčku na hadici na čalounění, nemusí se měnit hubice

Positiivsed omadused

pohyblivost, výkonnost, jednoduchost ovládání

Negatiivsed omadused

snad jen zbytečně moc nástavců, používám denně jen dva a stačí

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Performer Compact FC8375/09 Sáčkový vysavač

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Performer Compact FC8375/09 Sáčkový vysavač

05/10/2020

Hrvatska

Hrvatska

Odličan usisavač za svakodnevno čišćenje

Usisavač je lagan za rad, ima čvrstu metalnu cijev i jaku snagu usisavanja.

Positiivsed omadused

jak usisavač

Negatiivsed omadused

/

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Performer Compact FC8373/09 Usisivač s vrećicom

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Performer Compact FC8373/09 Usisivač s vrećicom

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. 99,9% tolmu eemaldamine kõvakattega põrandatelt otsakute abil (IEC62885-2).