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Tootmine lõpetatud
Eemaldab 99,9% tolmu
900 W
Allergiavastane filter
Ainulaadne AirflowMaxi tehnoloogia tagab tugeva imemisvõimsuse pikemalt*, et tolmukoti saaks lõpuni kasutada. Tehnoloogia keskendub kolmele võtmeküsimusele. 1) Tolmukambri ainulaadne ribiline profiil maksimeerib õhuvoo tolmukoti ümber, et oleks võimalik selle pind täielikult ära kasutada. 2) Spetsiaalne tolmukamber võimaldab tolmukotil ühtlaselt avaneda. 3) Tolmukotis olevad kvaliteetsed mitteummistuvad kiudstruktuurid imavad tolmu poore ummistamata, vältides nii imemisvõimsuse vähenemist
TriActive'i otsak täidab kolm ülesannet ühekorraga: 1) avab õrnalt vaiba pinna oma spetsiaalse tallaga, et imeda endasse sügaval vaiba sees olev tolm; 2) imeb suurema sodi otsaku ees oleva suure ava kaudu sisse; 3) pühib vasaku ja parema külgmise õhukanaliga kokku tolmu ja sodi, mis on tihedalt mööbli ja seinte vastas.
Tolmuimejal on sisseehitatud tarvikud, et te ei peaks koristamise ajal lisaseadmeid kaasas kandma. Piluotsakut hoitakse seadme korpuse peal ja see on alati kasutusvalmis.
Auhinnad
4.6
5-st
37
Auhinnad
91%
soovitab seda toodet
Lenčka
27/05/2022
Slovenija
Super sesalec
Majhen, lepo vodljiv, odlična moč za preproge in parket.
Positiivsed omadused
Sem popolnoma zadovoljna. Vse.
Negatiivsed omadused
Ne
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Performer Compact FC8367/09 Sesalnik z vrečko
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Performer Compact FC8367/09 Sesalnik z vrečko
Janfiska
04/05/2021
Česká republika
Spolehlivost
Používám již asi 5 let, bez problémů, výkonný, kvalitní. Výborná funkce kartáčku na hadici na čalounění, nemusí se měnit hubice
Positiivsed omadused
pohyblivost, výkonnost, jednoduchost ovládání
Negatiivsed omadused
snad jen zbytečně moc nástavců, používám denně jen dva a stačí
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Performer Compact FC8375/09 Sáčkový vysavač
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Performer Compact FC8375/09 Sáčkový vysavač
FC8373
05/10/2020
Hrvatska
Odličan usisavač za svakodnevno čišćenje
Usisavač je lagan za rad, ima čvrstu metalnu cijev i jaku snagu usisavanja.
Positiivsed omadused
jak usisavač
Negatiivsed omadused
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Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Performer Compact FC8373/09 Usisivač s vrećicom
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Performer Compact FC8373/09 Usisivač s vrećicom
99,9% tolmu eemaldamine kõvakattega põrandatelt otsakute abil (IEC62885-2).