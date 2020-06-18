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Tootmine lõpetatud
1500 W
TriActive'i otsak
Tänu selle Philipsi tolmukoti suurele mahtuvusele saate tolmukotti optimaalselt kasutada, mistõttu peate seda harvem vahetama.
Tolmuimeja kerget alumiiniumtoru on kerge kasutada ja kanda. Kaheosalise teleskooptoru saab kerge vaevaga seadistada teie soovitud kõrgusele.
Ergonoomilise kujuga käepidet on mugav kasutada. Selle eriti pikk vars ulatub kaugemale, nii et saate vaevata puhastada ka raskesti ligipääsetavaid kohti.
4.1
5-st
9
Auhinnad
86%
soovitab seda toodet
ivosim
18/06/2020
България
Страхотна прахосмукачка.
Отлична прахосмукачка, работи добре. Много сме доволни.
Positiivsed omadused
Практична е.
Negatiivsed omadused
Трудно намирам торбички.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerLife FC8453/91 Прахосмукачка с торбичка
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerLife FC8453/91 Прахосмукачка с торбичка
Тош68
23/07/2017
България
Kinnitatud ostja
По данни от съпругата продукта, който е прахосмукачка има отлични характеристики
"Операторката" е много доволна и я препоръча на сестра си и други нейни приятелки. Първите два дни почти не слизаше от нея. Сега вече су поуспокои, за което и аз съм доста доволен. Хиляди благодарности от "половинката" на "операторката".
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerLife FC8453/91 Прахосмукачка с торбичка
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerLife FC8453/91 Прахосмукачка с торбичка
CIZMICA81
26/04/2017
Hrvatska
Kinnitatud ostja
ODLICAN PROIZVOD
Svida mi se jako i kvaliteta i dizajn i boja,jacina i karakteristike,ne pregrijava se lako.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerLife FC8453/91 Usisavač s vrećicom
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerLife FC8453/91 Usisavač s vrećicom