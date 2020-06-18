TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Täielik jõudlus
  • Täielik jõudlus
  • Täielik jõudlus
  • Täielik jõudlus
  • Täielik jõudlus
  • Täielik jõudlus
  • Täielik jõudlus
  • Täielik jõudlus

Tootmine lõpetatud

PowerLifeTolmukotiga tolmuimeja

FC8453/91

4.1
| (9) Auhinnad | 86% soovitab seda toodet
Täielik jõudlus
Suurepärased puhastustulemused kõikidel põrandatel Philipsi PowerLife'i tolmuimejaga tänu selle ainulaadsele TriActive otsakule.
Kuva kõik eelised

Väiksem energiatarve

Täielik jõudlus

  • 1500 W

  • TriActive'i otsak

3-liitrine s-bag tolmukott kauakestvaks puhastamiseks

3-liitrine s-bag tolmukott kauakestvaks puhastamiseks

Tänu selle Philipsi tolmukoti suurele mahtuvusele saate tolmukotti optimaalselt kasutada, mistõttu peate seda harvem vahetama.

Tänu kergele alumiiniumtorule on puhastamine mugav

Tänu kergele alumiiniumtorule on puhastamine mugav

Tolmuimeja kerget alumiiniumtoru on kerge kasutada ja kanda. Kaheosalise teleskooptoru saab kerge vaevaga seadistada teie soovitud kõrgusele.

Tänu eriti pikale ergonoomilisele käepidemele ulatub igasse nurka

Tänu eriti pikale ergonoomilisele käepidemele ulatub igasse nurka

Ergonoomilise kujuga käepidet on mugav kasutada. Selle eriti pikk vars ulatub kaugemale, nii et saate vaevata puhastada ka raskesti ligipääsetavaid kohti.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Leidke varuosasid või lisatarvikuid

Minge osade ja tarvikute juurde

Osad ja tarvikud

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.1

5-st

9

Auhinnad

86%

soovitab seda toodet

3
2

18/06/2020

България

България

Страхотна прахосмукачка.

Отлична прахосмукачка, работи добре. Много сме доволни.

Positiivsed omadused

Практична е.

Negatiivsed omadused

Трудно намирам торбички.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerLife FC8453/91 Прахосмукачка с торбичка

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerLife FC8453/91 Прахосмукачка с торбичка

23/07/2017

България

България

Kinnitatud ostja

По данни от съпругата продукта, който е прахосмукачка има отлични характеристики

"Операторката" е много доволна и я препоръча на сестра си и други нейни приятелки. Първите два дни почти не слизаше от нея. Сега вече су поуспокои, за което и аз съм доста доволен. Хиляди благодарности от "половинката" на "операторката".

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerLife FC8453/91 Прахосмукачка с торбичка

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerLife FC8453/91 Прахосмукачка с торбичка

26/04/2017

Hrvatska

Hrvatska

Kinnitatud ostja

ODLICAN PROIZVOD

Svida mi se jako i kvaliteta i dizajn i boja,jacina i karakteristike,ne pregrijava se lako.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerLife FC8453/91 Usisavač s vrećicom

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerLife FC8453/91 Usisavač s vrećicom

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju- vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele- Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan igal ajal hõlpsasti loobuda.

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.