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Tootmine lõpetatud
TriActive'i otsak
See toode saavutab kõva kattega põrandatel parima puhastusjõudluse, korjates üles 100% tolmust!
3 l tolmukamber võimaldab maksimaalselt ära kasutada klassikalise s-kujulise tolmukoti potentsiaali, tagades pikaajalise jõudluse.
Tolmuimeja kerget alumiiniumtoru on kerge kasutada ja kanda. Kaheosalise teleskooptoru saab kerge vaevaga seadistada teie soovitud kõrgusele.
Auhinnad
4.7
5-st
7
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Ante
10/08/2017
Hrvatska
Kinnitatud ostja
Odličan.
Jednostavan za korištenje. Super usisna snaga. Dug kabel. Zadovoljan sam.
See arvustus tehti tootele PowerLife FC8457/92 Usisavač s vrećicom
See arvustus tehti tootele PowerLife FC8457/92 Usisavač s vrećicom
Goga1509
22/07/2017
Hrvatska
Odličan omjer kvalitete i cijene
Odličan proizvod. Vrlo zadovoljna cijenom i kvalitetom.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerLife FC8457/92 Usisavač s vrećicom
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerLife FC8457/92 Usisavač s vrećicom
marijo
05/07/2017
Hrvatska
Kinnitatud ostja
lijep dizajn i jaka usisna snaga i zadovoljstvo čiščenja
izvrsan proizvod ,lijep dizanj a jaka snaga čiščenja .Svakom bi preporučio ovaj proizvod jednostavno najbolji na tržištu.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerLife FC8457/92 Usisavač s vrećicom
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerLife FC8457/92 Usisavač s vrećicom