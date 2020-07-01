TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Täielik jõudlus
  • Täielik jõudlus
  • Täielik jõudlus
  • Täielik jõudlus
  • Täielik jõudlus
  • Täielik jõudlus
  • Täielik jõudlus
  • Täielik jõudlus
  • Täielik jõudlus
  • Täielik jõudlus
  • Täielik jõudlus
  • Täielik jõudlus

Tootmine lõpetatud

PowerLifeTolmukotiga tolmuimeja

FC8458/91

5
| (3) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Täielik jõudlus
Suurepärased puhastustulemused kõikidel põrandatel Philipsi PowerLife'i tolmuimejaga tänu selle ainulaadsele TriActive otsakule.
Kuva kõik eelised

Väiksem energiatarve

Täielik jõudlus

  • 1500 W

  • TriActive'i otsak

3-liitrine s-bag tolmukott kauakestvaks puhastamiseks

3-liitrine s-bag tolmukott kauakestvaks puhastamiseks

Tänu selle Philipsi tolmukoti suurele mahtuvusele saate tolmukotti optimaalselt kasutada, mistõttu peate seda harvem vahetama.

Tänu kergele alumiiniumtorule on puhastamine mugav

Tänu kergele alumiiniumtorule on puhastamine mugav

Tolmuimeja kerget alumiiniumtoru on kerge kasutada ja kanda. Kaheosalise teleskooptoru saab kerge vaevaga seadistada teie soovitud kõrgusele.

Tänu eriti pikale ergonoomilisele käepidemele ulatub igasse nurka

Tänu eriti pikale ergonoomilisele käepidemele ulatub igasse nurka

Ergonoomilise kujuga käepidet on mugav kasutada. Selle eriti pikk vars ulatub kaugemale, nii et saate vaevata puhastada ka raskesti ligipääsetavaid kohti.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Leidke varuosasid või lisatarvikuid

Minge osade ja tarvikute juurde

Osad ja tarvikud

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

5.0

5-st

3

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

01/07/2020

България

България

Подходяща за дом с домашни любимци.

Дълго избиран продукт, на който всички вкъщи се радват. Подходящ за почистване на килими с дълги косми и постоянно отделяне на козина от домашни любимци. И трите накрайника са устойчиви, тялото и моторът не загряват прекалено след продължително ползване и шумът, който произвежда е в нормални граници. Лесна за почистване и достъпна като ценова конкурентност на пазара. Със семейството ни ползваме този продукт вече три години и сме доволни. Бих могла да споделя и няколко забележки: корпусът на тялото е пластмасов (произведен в Румъния), в сравнение с този друга така прахосмукачка, закупена от ОАЕ преди 6 години, на която тялото е направено в Англия и изключително устойчиво с двойно уплътнение на корпуса. Не бих могла да предположа дали това разпраделение на продуктите на една марка ФИЛИПС е на база регионална достъпност или не, но отчитам, че нивото на производство е различно. Въпреки това препоръчвам.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerLife FC8458/91 Прахосмукачка с торбичка

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerLife FC8458/91 Прахосмукачка с торбичка

26/04/2017

България

България

Kinnitatud ostja

Чудесен е

Лек, удобен, ефективен. доволна съм. Прекрасен дизайн, лесен за употреба.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerLife FC8458/91 Прахосмукачка с торбичка

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerLife FC8458/91 Прахосмукачка с торбичка

06/04/2017

Hrvatska

Hrvatska

bomba

Pravo dobar usisivač, kuplje na rasprodaji ali me totalno iznenadio koliko je dobar, majstor digne tepih, nesmijes ga na najjače stavit kako je dobar. tiho radi, lagan, rukovanje s njim je milina od jednostavnosti. SVAKA PREPORUKA. JEFTIN A SUPER DOBAR

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerLife FC8458/91 Usisavač s vrećicom

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerLife FC8458/91 Usisavač s vrećicom

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju- vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele- Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan igal ajal hõlpsasti loobuda.

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.