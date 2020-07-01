30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
1500 W
TriActive'i otsak
Tänu selle Philipsi tolmukoti suurele mahtuvusele saate tolmukotti optimaalselt kasutada, mistõttu peate seda harvem vahetama.
Tolmuimeja kerget alumiiniumtoru on kerge kasutada ja kanda. Kaheosalise teleskooptoru saab kerge vaevaga seadistada teie soovitud kõrgusele.
Ergonoomilise kujuga käepidet on mugav kasutada. Selle eriti pikk vars ulatub kaugemale, nii et saate vaevata puhastada ka raskesti ligipääsetavaid kohti.
5.0
5-st
3
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Klermans
01/07/2020
България
Подходяща за дом с домашни любимци.
Дълго избиран продукт, на който всички вкъщи се радват. Подходящ за почистване на килими с дълги косми и постоянно отделяне на козина от домашни любимци. И трите накрайника са устойчиви, тялото и моторът не загряват прекалено след продължително ползване и шумът, който произвежда е в нормални граници. Лесна за почистване и достъпна като ценова конкурентност на пазара. Със семейството ни ползваме този продукт вече три години и сме доволни. Бих могла да споделя и няколко забележки: корпусът на тялото е пластмасов (произведен в Румъния), в сравнение с този друга така прахосмукачка, закупена от ОАЕ преди 6 години, на която тялото е направено в Англия и изключително устойчиво с двойно уплътнение на корпуса. Не бих могла да предположа дали това разпраделение на продуктите на една марка ФИЛИПС е на база регионална достъпност или не, но отчитам, че нивото на производство е различно. Въпреки това препоръчвам.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerLife FC8458/91 Прахосмукачка с торбичка
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerLife FC8458/91 Прахосмукачка с торбичка
Мина99
26/04/2017
България
Kinnitatud ostja
Чудесен е
Лек, удобен, ефективен. доволна съм. Прекрасен дизайн, лесен за употреба.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerLife FC8458/91 Прахосмукачка с торбичка
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerLife FC8458/91 Прахосмукачка с торбичка
robinhud
06/04/2017
Hrvatska
bomba
Pravo dobar usisivač, kuplje na rasprodaji ali me totalno iznenadio koliko je dobar, majstor digne tepih, nesmijes ga na najjače stavit kako je dobar. tiho radi, lagan, rukovanje s njim je milina od jednostavnosti. SVAKA PREPORUKA. JEFTIN A SUPER DOBAR
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerLife FC8458/91 Usisavač s vrećicom
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerLife FC8458/91 Usisavač s vrećicom