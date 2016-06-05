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Tootmine lõpetatud
AirflowMaxi tehnoloogia
TriActive+ otsak
AirflowMaxi tehnoloogia maksimeerib õhuvoogu ning tolmukott avaneb ühtlaselt, et imemisvõime oleks maksimaalne isegi siis, kui kott hakkab täis saama!
TriActive+ otsak sooritab kolm toimingut ühekorraga: 1) avab õrnalt vaiba pinna oma spetsiaalse tallaga, et imeda endasse sügaval vaiba sees olev tolm; 2) imeb suurema sodi otsaku ees oleva suure ava kaudu sisse; 3) pühib kahe külgmise harjaga kokku tolmu ja sodi, mis on mööbli ja seinte vastas
See toode saavutab kõva kattega põrandatel parima puhastusjõudluse, korjates üles 100% tolmust!
Auhinnad
5.0
5-st
3
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Ewa22
05/06/2016
Polska
Kinnitatud ostja
dobrze wciąga i jest odpowiedniej wielkości
[Employee of philipsglobal] bardzo dobry odkurzacz z którego jestem zadowolona
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See arvustus tehti tootele Performer Active FC8525/09 Odkurzacz workowy
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Performer Active FC8525/09 Odkurzacz workowy
Jeni55
05/03/2019
România
Produs foarte bun
Silentios,usor ,aspira foarte bine .ajutor de nadejne in curatenie. Este usor de depozitat si dupa aspirare nu se simte in aer ca s-a folosit aspiratorul,are un filtru foarte bun.recomand.
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See arvustus tehti tootele Performer Active FC8525/09 Aspirator cu sac
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Performer Active FC8525/09 Aspirator cu sac
Arnostek
12/12/2015
Česká republika
Skvělý výroběk
Splňuje vše co jsme od něho s rodinou očekávali. Jednoduchý, výkonný a za skvělou cenu. Určitě doporučuji!
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See arvustus tehti tootele Performer Active FC8525/09 Sáčkový vysavač
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Performer Active FC8525/09 Sáčkový vysavač
Philipsi ettevõttesiseste mõõtmiste alusel