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  • Täielik jõudlus
  • Täielik jõudlus
  • Täielik jõudlus
  • Täielik jõudlus
  • Täielik jõudlus
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  • Täielik jõudlus
  • Täielik jõudlus
  • Täielik jõudlus
  • Täielik jõudlus

Tootmine lõpetatud

Performer ActiveTolmukotiga tolmuimeja

FC8526/09

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| (1) Arvustus
Täielik jõudlus
Uus Philips Performer Active tagab tänu AirflowMaxi tehnoloogiale ja kõrgel tasemel tolmu imemiseks mõeldud TriActive+ otsakule täieliku puhtuse.
Kuva kõik eelised

Väiksem energiatarve

Täielik jõudlus

  • AirflowMaxi tehnoloogia

  • TriActive+ otsak

  • Loomakarvad

Uudne AirflowMaxi tehnoloogia tagab ülihea jõudluse

Uudne AirflowMaxi tehnoloogia tagab ülihea jõudluse

AirflowMaxi tehnoloogia maksimeerib õhuvoogu ning tolmukott avaneb ühtlaselt, et imemisvõime oleks maksimaalne isegi siis, kui kott hakkab täis saama!

Uus kolm ühes TriActive+ otsak imeb endasse nii jämeda kui ka peene tolmu

Uus kolm ühes TriActive+ otsak imeb endasse nii jämeda kui ka peene tolmu

TriActive+ otsak sooritab kolm toimingut ühekorraga: 1) avab õrnalt vaiba pinna oma spetsiaalse tallaga, et imeda endasse sügaval vaiba sees olev tolm; 2) imeb suurema sodi otsaku ees oleva suure ava kaudu sisse; 3) pühib kahe külgmise harjaga kokku tolmu ja sodi, mis on mööbli ja seinte vastas

A-klassi jõudlus kõva kattega põrandatel

A-klassi jõudlus kõva kattega põrandatel

See toode saavutab kõva kattega põrandatel parima puhastusjõudluse, korjates üles 100% tolmust!

Tehnilised andmed

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Arvustused

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1.0

5-st

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Arvustus

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15/08/2019

Slovenija

Slovenija

razočaranje na celi črti!

Zelo malo rabljen sesalnik, že v začetku mi je bilo žal za nakup. Slabo sesa, nerodna krtača. Po 4 letih je ob zelo redki uporabi, popolnoma čistih filtirih (še originalni), sesalna moč minimalna in ni več uporaben. Ne kupim več Philipsa!!!

See arvustus tehti tootele Performer Active FC8526/09 Sesalnik z vrečko

See arvustus tehti tootele Performer Active FC8526/09 Sesalnik z vrečko

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.