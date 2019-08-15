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Tootmine lõpetatud
FC8526/09
AirflowMaxi tehnoloogia
TriActive+ otsak
Loomakarvad
AirflowMaxi tehnoloogia maksimeerib õhuvoogu ning tolmukott avaneb ühtlaselt, et imemisvõime oleks maksimaalne isegi siis, kui kott hakkab täis saama!
TriActive+ otsak sooritab kolm toimingut ühekorraga: 1) avab õrnalt vaiba pinna oma spetsiaalse tallaga, et imeda endasse sügaval vaiba sees olev tolm; 2) imeb suurema sodi otsaku ees oleva suure ava kaudu sisse; 3) pühib kahe külgmise harjaga kokku tolmu ja sodi, mis on mööbli ja seinte vastas
See toode saavutab kõva kattega põrandatel parima puhastusjõudluse, korjates üles 100% tolmust!
1.0
5-st
1
Arvustus
uporabnica7
15/08/2019
Slovenija
razočaranje na celi črti!
Zelo malo rabljen sesalnik, že v začetku mi je bilo žal za nakup. Slabo sesa, nerodna krtača. Po 4 letih je ob zelo redki uporabi, popolnoma čistih filtirih (še originalni), sesalna moč minimalna in ni več uporaben. Ne kupim več Philipsa!!!
See arvustus tehti tootele Performer Active FC8526/09 Sesalnik z vrečko
See arvustus tehti tootele Performer Active FC8526/09 Sesalnik z vrečko