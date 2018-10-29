TriActive'i otsak täidab kolm ülesannet ühekorraga

TriActive'i otsak täidab kolm ülesannet ühekorraga: 1) avab õrnalt vaiba pinna oma spetsiaalse tallaga, et imeda endasse sügaval vaiba sees olev tolm; 2) imeb suurema sodi otsaku ees oleva suure ava kaudu sisse; 3) pühib vasaku ja parema külgmise õhukanaliga kokku tolmu ja sodi, mis on tihedalt mööbli ja seinte vastas.