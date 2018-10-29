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Tootmine lõpetatud
FC8592/91
AirflowMaxi tehnoloogia
TriActive'i otsak
Allergiavastane filter
Ainulaadne AirflowMaxi tehnoloogia tagab tugeva imemisvõimsuse pikemalt*, et tolmukoti saaks lõpuni kasutada. Tehnoloogia keskendub kolmele võtmeküsimusele. 1) Tolmukambri ainulaadne ribiline profiil maksimeerib õhuvoo tolmukoti ümber, et oleks võimalik selle pind täielikult ära kasutada. 2) Spetsiaalne tolmukamber võimaldab tolmukotil ühtlaselt avaneda. 3) Tolmukoti kvaliteetsest mitteummistuvast kiudainest struktuurid neelavad tolmu, vältides pooride ummistamist ja seega imemisvõimsuse vähenemist.
TriActive'i otsak täidab kolm ülesannet ühekorraga: 1) avab õrnalt vaiba pinna oma spetsiaalse tallaga, et imeda endasse sügaval vaiba sees olev tolm; 2) imeb suurema sodi otsaku ees oleva suure ava kaudu sisse; 3) pühib vasaku ja parema külgmise õhukanaliga kokku tolmu ja sodi, mis on tihedalt mööbli ja seinte vastas.
See tolmuimeja on tunnistatud allergikutele sobivaks Euroopa Allergiauuringute Keskuse (ECARF) poolt. Väljalastavast õhust on allergikutele sobiva koduse õhustiku loomiseks eemaldatud kuni 99,9% allergiatekitajatest, sh kassi- ja koerakarvad, tolmulestad ja õietolm.
Arvustused
Philips Perfromer Active'i imemisvõimsus võrreldes mudeliga Philips Powerlife FC8322/09, katsetatud vastavalt IEC 60312-1:2011 nõuetele.