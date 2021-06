ECARFi allergiavastane kvaliteedikontroll

See tolmuimeja on tunnistatud allergikutele sobivaks Euroopa Allergiauuringute Keskuse (ECARF) poolt. Väljalastavast õhust on allergikutele sobiva koduse õhustiku loomiseks eemaldatud kuni 99,9% allergiatekitajatest, sh kassi- ja koerakarvad, tolmulestad ja õietolm.