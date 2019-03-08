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Tootmine lõpetatud
2000 W
AirflowMaxi tehnoloogia
EPA 10 filter
Airflow Maxi tehnoloogia maksimeerib õhuvoolu ning tolmukott avaneb ühtlaselt, et imemisvõime oleks maksimaalne isegi siis, kui kott hakkab täis saama!
2000 W mootor tekitab kuni 400 W imemisvõimsuse, tagades täiusliku tulemuse.
Tänu spetsiaalsele 4 l tolmukambrile saate tolmukotti optimaalselt kasutada, nii saate kauem koristada.
4.7
5-st
3
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
BMary
08/03/2019
România
recomand
„Recenzie din campania Philips” Ocupa spatiu mic la depozitare, ca si putere este ok
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See arvustus tehti tootele Performer Active FC8652/01 Aspirator cu sac
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See arvustus tehti tootele Performer Active FC8652/01 Aspirator cu sac
CosminDaniel
22/04/2015
România
Super tare
Am avut ceva asemanator de la alta firma, dar acesta FC8652, este super tare, are putere mare de aspirare de ridica covorul.... Pacat ca se vor scoate de pe piata, mi-as ma-i lua unul si mai puternic de rezerva. Cosmin
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See arvustus tehti tootele Performer Active FC8652/01 Aspirator cu sac
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Performer Active FC8652/01 Aspirator cu sac
TomekWu
16/04/2014
Polska
Jest zdecydowanie wart swojej ceny.
Krótko i zwięźle: - jest mniej zwortny niż na przykład FC9014/01, a przyczynę upatruję przez nieco odmienny sposób montażu węża do korpusu, co czasem może również powodować wywracanie się odkurzacza (szczególnie przy nagłej zmianie kierunku "jazdy"); - zdecydowanie zbyt głośny przy włączonych "wyższych" trybach ssania, ale najbardziej podstawowy tryb jest wystarczający jak na moje potrzeby; - poza tym sprawdza się bardzo dobrze (korzystam z niego 2-3 razy w tygodniu na metrażu do 100 metrów kwadratowych);
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See arvustus tehti tootele Odkurzacz workowy Performer Active FC8652/01
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See arvustus tehti tootele Odkurzacz workowy Performer Active FC8652/01
Tulemused võrrelduna Philipsi mudeliga PowerLife, katsetatud ettevõttesiseselt augustis 2013