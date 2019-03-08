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  • Maksimaalne imemisvõimsus tagab paremad puhastustulemused*
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  • Maksimaalne imemisvõimsus tagab paremad puhastustulemused*
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Tootmine lõpetatud

Performer ActiveTolmukotiga tolmuimeja

FC8652/01

4.7
| (3) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Maksimaalne imemisvõimsus tagab paremad puhastustulemused*
Uus Philipsi Performer Active puhastab paremini tänu Airflow Plus-tehnoloogiale ja võimsale 2000 W mootorile
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Airflow Max-tehnol. ja 4 l tolmumahuga

Maksimaalne imemisvõimsus tagab paremad puhastustulemused*

  • 2000 W

  • AirflowMaxi tehnoloogia

  • EPA 10 filter

Uudne Airflow Maxi tehnoloogia tagab ülihea imemisvõimsuse

Uudne Airflow Maxi tehnoloogia tagab ülihea imemisvõimsuse

Airflow Maxi tehnoloogia maksimeerib õhuvoolu ning tolmukott avaneb ühtlaselt, et imemisvõime oleks maksimaalne isegi siis, kui kott hakkab täis saama!

2000 W mootor tekitab kuni 400 W imemisvõimsuse

2000 W mootor tekitab kuni 400 W imemisvõimsuse

2000 W mootor tekitab kuni 400 W imemisvõimsuse, tagades täiusliku tulemuse.

4 l tolmumaht võimaldab kauem koristada

4 l tolmumaht võimaldab kauem koristada

Tänu spetsiaalsele 4 l tolmukambrile saate tolmukotti optimaalselt kasutada, nii saate kauem koristada.

Tehnilised andmed

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Osad ja tarvikud

Arvustused

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4.7

5-st

3

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

08/03/2019

România

România

recomand

„Recenzie din campania Philips” Ocupa spatiu mic la depozitare, ca si putere este ok

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Performer Active FC8652/01 Aspirator cu sac

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Performer Active FC8652/01 Aspirator cu sac

22/04/2015

România

România

Super tare

Am avut ceva asemanator de la alta firma, dar acesta FC8652, este super tare, are putere mare de aspirare de ridica covorul.... Pacat ca se vor scoate de pe piata, mi-as ma-i lua unul si mai puternic de rezerva. Cosmin

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Performer Active FC8652/01 Aspirator cu sac

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Performer Active FC8652/01 Aspirator cu sac

16/04/2014

Polska

Polska

Jest zdecydowanie wart swojej ceny.

Krótko i zwięźle: - jest mniej zwortny niż na przykład FC9014/01, a przyczynę upatruję przez nieco odmienny sposób montażu węża do korpusu, co czasem może również powodować wywracanie się odkurzacza (szczególnie przy nagłej zmianie kierunku "jazdy"); - zdecydowanie zbyt głośny przy włączonych "wyższych" trybach ssania, ale najbardziej podstawowy tryb jest wystarczający jak na moje potrzeby; - poza tym sprawdza się bardzo dobrze (korzystam z niego 2-3 razy w tygodniu na metrażu do 100 metrów kwadratowych);

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Odkurzacz workowy Performer Active FC8652/01

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Odkurzacz workowy Performer Active FC8652/01

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Lahtiütlused

  1. Tulemused võrrelduna Philipsi mudeliga PowerLife, katsetatud ettevõttesiseselt augustis 2013