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Tootmine lõpetatud
FC8720/09
Täielik jõudlus
Uus Philipsi Performer Expert tagab tänu AirflowMaxi tehnoloogiale ja spetsiaalsele kõvade põrandate otsakule täieliku puhastusjõudluse kõigil kõvakattega põrandatel. Suurepärased puhastustulemused ka siis, kui kott hakkab täis saama!
Energiatõhususe klass A**
AirflowMaxi tehnoloogia
Kõvakattega põrandate otsak
Allergy+
AirflowMaxi tehnoloogia maksimeerib õhuvoogu ning tolmukott avaneb ühtlaselt, et imemisvõime oleks maksimaalne isegi siis, kui kott hakkab täis saama!
Tõhus mootor on optimeeritud väiksele energiatarbele ja tugevale õhuvoole.
Tänu spetsiaalsele 5 l tolmukambrile saate tolmukotti optimaalselt kasutada, nii saate kauem koristada.
Auhinnad
3.7
5-st
3
Auhinnad
gelson
05/11/2017
Polska
Świetny odkurzacz za nieiwelkie pieniądze.
Po włączeniu wrażenie jakby odkurzacz nie był włączony, sam silnik należy do bardzo cichych, sam proces odkurzania ma więcej hałasu. Funkcjonalny, poręczny, zgrabny z kompletem szczotek, ssawek itp - jedny słowem - rekomendacja.
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Maniak
19/03/2015
Polska
doskonały do płaskich powierzchni
Doskonały produkt. Duża siła ssania. Przydatne końcówki. Gorąco polecam !
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Adam00000
24/03/2017
Polska
Kompletna tragedia
Odkurzacz jest drogi i można powiedzieć że nawet innowacyjny, szczególnie oświetlenie w końcówce do odkurzania, gdyby oczywiście działał. Po miesiącu od zakupu przestał działać pilon zdalnego sterowania – po 10 minutach od uruchomienia odkurzacza nie można było go ani wyłączyć ani zmienić mocy odkurzania. Odkurzacz trafił do autoryzowanego serwisu. Wymieniono w nim całą elektronikę oraz rurę ze zdalnym sterowaniem w całości. Dziś przywiozłem go z serwisu /po 2 tygodniach – tyle trwała napraw/ I odkurzacz dalej nie działa. Tym razem nie działa funkcja automatycznej pauzy w przypadku braku aktywności. Tragedia. Zamierzam starać się o zwrot zapłaconej kwoty.
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