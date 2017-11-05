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  • Standard Product Photo Philips Performer Expert Vacuum cleaner with bag FC8720/09
  • Alternative Product Photograph Philips Performer Expert Vacuum cleaner with bag FC8720/09
  • Standard Product Photo Philips Performer Expert Vacuum cleaner with bag FC8720/09
  • Alternative Product Photograph Philips Performer Expert Vacuum cleaner with bag FC8720/09

Tootmine lõpetatud

Performer ExpertTolmukotiga tolmuimeja

FC8720/09

3.7

| (3) Auhinnad

1 auhind

Täielik jõudlus

Uus Philipsi Performer Expert tagab tänu AirflowMaxi tehnoloogiale ja spetsiaalsele kõvade põrandate otsakule täieliku puhastusjõudluse kõigil kõvakattega põrandatel. Suurepärased puhastustulemused ka siis, kui kott hakkab täis saama!

Kuva kõik eelised

Väiksem energiatarve

Täielik jõudlus

  • Energiatõhususe klass A**

  • AirflowMaxi tehnoloogia

  • Kõvakattega põrandate otsak

  • Allergy+

Uudne AirflowMaxi tehnoloogia tagab ülihea jõudluse

Uudne AirflowMaxi tehnoloogia tagab ülihea jõudluse

AirflowMaxi tehnoloogia maksimeerib õhuvoogu ning tolmukott avaneb ühtlaselt, et imemisvõime oleks maksimaalne isegi siis, kui kott hakkab täis saama!

Energiasäästlik mootor tagab tõhusad tulemused

Energiasäästlik mootor tagab tõhusad tulemused

Tõhus mootor on optimeeritud väiksele energiatarbele ja tugevale õhuvoole.

5 l tolmumaht võimaldab kauem koristada

5 l tolmumaht võimaldab kauem koristada

Tänu spetsiaalsele 5 l tolmukambrile saate tolmukotti optimaalselt kasutada, nii saate kauem koristada.

Tehnilised andmed

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Osad ja tarvikud

Auhinnad

  • Pilt: VRS_AWARD-1679488

Arvustused

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3.7

5-st

3

Auhinnad

4
3
2

05/11/2017

Polska

Polska

Świetny odkurzacz za nieiwelkie pieniądze.

Po włączeniu wrażenie jakby odkurzacz nie był włączony, sam silnik należy do bardzo cichych, sam proces odkurzania ma więcej hałasu. Funkcjonalny, poręczny, zgrabny z kompletem szczotek, ssawek itp - jedny słowem - rekomendacja.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Performer Expert FC8720/09 Odkurzacz workowy

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Performer Expert FC8720/09 Odkurzacz workowy

19/03/2015

Polska

Polska

doskonały do płaskich powierzchni

Doskonały produkt. Duża siła ssania. Przydatne końcówki. Gorąco polecam !

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Performer Expert FC8720/09 Odkurzacz workowy

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Performer Expert FC8720/09 Odkurzacz workowy

24/03/2017

Polska

Polska

Kompletna tragedia

Odkurzacz jest drogi i można powiedzieć że nawet innowacyjny, szczególnie oświetlenie w końcówce do odkurzania, gdyby oczywiście działał. Po miesiącu od zakupu przestał działać pilon zdalnego sterowania – po 10 minutach od uruchomienia odkurzacza nie można było go ani wyłączyć ani zmienić mocy odkurzania. Odkurzacz trafił do autoryzowanego serwisu. Wymieniono w nim całą elektronikę oraz rurę ze zdalnym sterowaniem w całości. Dziś przywiozłem go z serwisu /po 2 tygodniach – tyle trwała napraw/ I odkurzacz dalej nie działa. Tym razem nie działa funkcja automatycznej pauzy w przypadku braku aktywności. Tragedia. Zamierzam starać się o zwrot zapłaconej kwoty.

See arvustus tehti tootele Performer Expert FC8720/09 Odkurzacz workowy

See arvustus tehti tootele Performer Expert FC8720/09 Odkurzacz workowy

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.