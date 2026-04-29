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Performer Expert Tolmukotiga tolmuimeja
Tootmine lõpetatud
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FC8720/09
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Eco passport Philips EasyClean Bagless vacuum cleaner - English (US)
EU Declaration of conformity Philips Performer Expert Vacuum cleaner with bag FC8720/09 - English (US)
Kõik (2)
Kus asub Philipsi tolmuimeja mudeli ja seerianumber?
Kuidas puhastada Philipsi tolmuimeja filtrit?
Tolmukott s-bagClassic Long Performance (4 tk)
Tolmukott s-bagAllergiavastased tolmukotid
Minu Philipsi tolmuimeja ei lülitu sisse
Minu Philipsi tolmuimeja kuumeneb üle
Minu Philipsi tolmuimejal on väike imemisvõimsus
Ma tunnen Philipsi tolmuimeja kasutamisel elektrilööke
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