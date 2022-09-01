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Tootmine lõpetatud
AirflowMaxi tehnoloogia
TriActiveMax'i otsak
Allergy+
AirflowMaxi tehnoloogia maksimeerib õhuvoogu ning tolmukott avaneb ühtlaselt, et imemisvõime oleks maksimaalne isegi siis, kui kott hakkab täis saama!
TriActiveMaxi kolm-ühes puhastusotsak liibub ideaalselt vastu põrandat, tagades maksimaalse tolmukogumise. 1) See avab õrnalt vaiba pinna oma spetsiaalse tallaga, et imeda endasse sügaval vaiba sees olev tolm. 2) See imeb suurema sodi otsaku ees oleva suure ava kaudu sisse. 3) See pühib kahe külgmise harjaga kokku tolmu ja sodi, mis on tihedalt mööbli ja seinte vastas.
Tõhus mootor on optimeeritud väiksele energiatarbele ja tugevale õhuvoole.
Auhinnad
4.8
5-st
8
Auhinnad
88%
soovitab seda toodet
Бистра
01/09/2022
България
Kinnitatud ostja
Препоръчвам
Отличен продукт - силна всмукателна мощ, лесно и бързо се сменят хартиените торбички и телескопична та тръба лесно се разгъва. Отличен продукт
Positiivsed omadused
Хартиена сменяема торба, лесно маневрират колелата и силно засмуква боклуците
Negatiivsed omadused
Идва ми малко шумен
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Performer Expert FC8721/09 Прахосмукачка с торбичка
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Performer Expert FC8721/09 Прахосмукачка с торбичка
Iki2020
27/04/2020
Hrvatska
Odličan
Usisavač je tih i vrlo jak. Savršeno usisavanje. Podiže tepih.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Performer Expert FC8721/08 Usisavač s vrećicom
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Performer Expert FC8721/08 Usisavač s vrećicom
Спас
09/10/2019
България
Kinnitatud ostja
Продуктът има чудесни характеристики и дизайн!
Харесва ми силата на почистване,ниското ниво на шум,лекотата с която се движи и дизайна!
Positiivsed omadused
Почти безшумна,лека и хубава!
Negatiivsed omadused
За сега няма!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Performer Expert FC8721/09 Прахосмукачка с торбичка
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Performer Expert FC8721/09 Прахосмукачка с торбичка
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