TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Täielik jõudlus
  • Täielik jõudlus
  • Täielik jõudlus
  • Täielik jõudlus

Tootmine lõpetatud

Performer ExpertTolmukotiga tolmuimeja

FC8721/08

4.8
| (8) Auhinnad | 88% soovitab seda toodet

1 auhind

Täielik jõudlus
Uus Philipsi Performer Expert tagab tänu AirflowMaxi tehnoloogiale ja ainulaadsele, parimaks tolmukogumiseks loodud TriActiveMaxi tehnoloogiale parimad tolmu koristamise tulemused* kõigil põrandatel. Suurepärased puhastustulemused ka siis, kui kott hakkab täis saama!
Kuva kõik eelised

Väiksem energiatarve

Täielik jõudlus

  • AirflowMaxi tehnoloogia

  • TriActiveMax'i otsak

  • Allergy+

Uudne AirflowMaxi tehnoloogia tagab ülihea jõudluse

Uudne AirflowMaxi tehnoloogia tagab ülihea jõudluse

AirflowMaxi tehnoloogia maksimeerib õhuvoogu ning tolmukott avaneb ühtlaselt, et imemisvõime oleks maksimaalne isegi siis, kui kott hakkab täis saama!

Uus kolm-ühes TriActiveMaxi otsak tagab maksimaalse tolmukogumise

Uus kolm-ühes TriActiveMaxi otsak tagab maksimaalse tolmukogumise

TriActiveMaxi kolm-ühes puhastusotsak liibub ideaalselt vastu põrandat, tagades maksimaalse tolmukogumise. 1) See avab õrnalt vaiba pinna oma spetsiaalse tallaga, et imeda endasse sügaval vaiba sees olev tolm. 2) See imeb suurema sodi otsaku ees oleva suure ava kaudu sisse. 3) See pühib kahe külgmise harjaga kokku tolmu ja sodi, mis on tihedalt mööbli ja seinte vastas.

Energiasäästlik mootor tagab tõhusad tulemused

Energiasäästlik mootor tagab tõhusad tulemused

Tõhus mootor on optimeeritud väiksele energiatarbele ja tugevale õhuvoole.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Leidke varuosasid või lisatarvikuid

Minge osade ja tarvikute juurde

Osad ja tarvikud

Auhinnad

  • Award image VRS_AWARD-1679488

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.8

5-st

8

Auhinnad

88%

soovitab seda toodet

3
2
1

01/09/2022

България

България

Kinnitatud ostja

Препоръчвам

Отличен продукт - силна всмукателна мощ, лесно и бързо се сменят хартиените торбички и телескопична та тръба лесно се разгъва. Отличен продукт

Positiivsed omadused

Хартиена сменяема торба, лесно маневрират колелата и силно засмуква боклуците

Negatiivsed omadused

Идва ми малко шумен

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Performer Expert FC8721/09 Прахосмукачка с торбичка

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Performer Expert FC8721/09 Прахосмукачка с торбичка

27/04/2020

Hrvatska

Hrvatska

Odličan

Usisavač je tih i vrlo jak. Savršeno usisavanje. Podiže tepih.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Performer Expert FC8721/08 Usisavač s vrećicom

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Performer Expert FC8721/08 Usisavač s vrećicom

09/10/2019

България

България

Kinnitatud ostja

Продуктът има чудесни характеристики и дизайн!

Харесва ми силата на почистване,ниското ниво на шум,лекотата с която се движи и дизайна!

Positiivsed omadused

Почти безшумна,лека и хубава!

Negatiivsed omadused

За сега няма!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Performer Expert FC8721/09 Прахосмукачка с торбичка

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Performer Expert FC8721/09 Прахосмукачка с торбичка

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju- vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele- Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan igal ajal hõlpsasti loobuda.

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Philipsi tootevalikus