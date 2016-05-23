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Tootmine lõpetatud

Performer ExpertTolmukotiga tolmuimeja

FC9193/91

4.9
| (10) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Täielik jõudlus
Uus Philipsi Performer Expert tagab tänu AirflowMaxi tehnoloogiale ja ainulaadsele, parimaks tolmukogumiseks loodud TriActive+'i otsakule parimad tolmu koristamise tulemused* kõigil põrandatel. Suurepärased puhastustulemused ka siis, kui kott hakkab täis saama!
Kuva kõik eelised

Väiksem energiatarve

Täielik jõudlus

  • 1500 W

  • AirflowMaxi tehnoloogia

  • TriActive+ otsak

  • Allergy+

Uudne AirflowMaxi tehnoloogia tagab ülihea jõudluse

Uudne AirflowMaxi tehnoloogia tagab ülihea jõudluse

AirflowMaxi tehnoloogia maksimeerib õhuvoogu ning tolmukott avaneb ühtlaselt, et imemisvõime oleks maksimaalne isegi siis, kui kott hakkab täis saama!

A-klassi jõudlus kõva kattega põrandatel

A-klassi jõudlus kõva kattega põrandatel

See toode saavutab kõva kattega põrandatel parima puhastusjõudluse, korjates üles 100% tolmust!

Energiasäästlik mootor tagab tõhusad tulemused

Energiasäästlik mootor tagab tõhusad tulemused

Tõhus mootor on optimeeritud väiksele energiatarbele ja tugevale õhuvoole.

Tehnilised andmed

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Osad ja tarvikud

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4.9

5-st

10

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
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23/05/2016

Latvija

Latvija

Kvalitatīvs un parocīgs putekļsūcējs.

Pirkts 2 mēnešus atpakaļ. Esmu ļoti apmierināts. Viss ļoti kvalitatīvs - gan korpusa plastmasa, gan uzgaļu plastmasa. Ļoti parocīgas un kvalitatīvas birstes. Labi regūlējas sūkšanas jauda (ar regulātoru uz korpusa). Ļoti kluss. Protams tas ir subjektīvi, bet dzinēja troksnis ir klusāks par gaisa šņākoņu tīrīšanas laikā. Tīrīšanas laikā var mierīgi sarunāties un pat klausīties mūziku - protams ne klasiku. Elektrības vads mīksts, ļoti viegli izvelkams. Uz vada nav atzīmes ka vads drīz beigsies - pašam jāuzlīmē izolācijas lente o,5m pirms pilnīga vada izvilkuma. Ripo labi, pagriezienos paklausīgs. Viegli elektrizējas un uz birstītēm kā arī uz putekļusūcēja salīp neliels daudzums putekļu, bet ar to tieku galā tīrīšanas beigās nosūcot birstes un korpusu ar mazo birstīti kura ir komplektā, tā kā tā nav liela problēma un putekļi jau salīp uz visiem putekļsūcējiem. Liels pluss S-bag sistēma un līdz ar to iespēja dažādu veidu maisiņu iegādei. Var iegādāties gan parastus, gan pretalergēnu, gan pretsmaku maisiņus. Es izmantoju pretalergēnos maisiņus un esmu ļoti apmierināts.

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See arvustus tehti tootele Performer Expert FC9193/91 Putekļsūcējs ar maisiņu

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See arvustus tehti tootele Performer Expert FC9193/91 Putekļsūcējs ar maisiņu

02/03/2017

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Bardzo dobry odkurzacz za przyzwoitą cenę.

Bardzo dobrze się sprawujący odkurzacz i pięć lat gwarancji po rejestracji. Nie ma lepszego w tej cenie.

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See arvustus tehti tootele Performer Expert FC9193/91 Odkurzacz workowy

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Performer Expert FC9193/91 Odkurzacz workowy

02/03/2017

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Bardzo dobry odkurzacz za przyzwoitą cenę.

Bardzo dobrze się sprawujący odkurzacz i pięć lat gwarancji po rejestracji. Nie ma lepszego w tej cenie.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Performer Expert FC9193/91 Odkurzacz workowy

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Performer Expert FC9193/91 Odkurzacz workowy

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.