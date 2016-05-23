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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
1500 W
AirflowMaxi tehnoloogia
TriActive+ otsak
Allergy+
AirflowMaxi tehnoloogia maksimeerib õhuvoogu ning tolmukott avaneb ühtlaselt, et imemisvõime oleks maksimaalne isegi siis, kui kott hakkab täis saama!
See toode saavutab kõva kattega põrandatel parima puhastusjõudluse, korjates üles 100% tolmust!
Tõhus mootor on optimeeritud väiksele energiatarbele ja tugevale õhuvoole.
4.9
5-st
10
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
andris007
23/05/2016
Latvija
Kvalitatīvs un parocīgs putekļsūcējs.
Pirkts 2 mēnešus atpakaļ. Esmu ļoti apmierināts. Viss ļoti kvalitatīvs - gan korpusa plastmasa, gan uzgaļu plastmasa. Ļoti parocīgas un kvalitatīvas birstes. Labi regūlējas sūkšanas jauda (ar regulātoru uz korpusa). Ļoti kluss. Protams tas ir subjektīvi, bet dzinēja troksnis ir klusāks par gaisa šņākoņu tīrīšanas laikā. Tīrīšanas laikā var mierīgi sarunāties un pat klausīties mūziku - protams ne klasiku. Elektrības vads mīksts, ļoti viegli izvelkams. Uz vada nav atzīmes ka vads drīz beigsies - pašam jāuzlīmē izolācijas lente o,5m pirms pilnīga vada izvilkuma. Ripo labi, pagriezienos paklausīgs. Viegli elektrizējas un uz birstītēm kā arī uz putekļusūcēja salīp neliels daudzums putekļu, bet ar to tieku galā tīrīšanas beigās nosūcot birstes un korpusu ar mazo birstīti kura ir komplektā, tā kā tā nav liela problēma un putekļi jau salīp uz visiem putekļsūcējiem. Liels pluss S-bag sistēma un līdz ar to iespēja dažādu veidu maisiņu iegādei. Var iegādāties gan parastus, gan pretalergēnu, gan pretsmaku maisiņus. Es izmantoju pretalergēnos maisiņus un esmu ļoti apmierināts.
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See arvustus tehti tootele Performer Expert FC9193/91 Putekļsūcējs ar maisiņu
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Performer Expert FC9193/91 Putekļsūcējs ar maisiņu
Paweł1979
02/03/2017
Polska
Kinnitatud ostja
Bardzo dobry odkurzacz za przyzwoitą cenę.
Bardzo dobrze się sprawujący odkurzacz i pięć lat gwarancji po rejestracji. Nie ma lepszego w tej cenie.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Performer Expert FC9193/91 Odkurzacz workowy
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Performer Expert FC9193/91 Odkurzacz workowy
buialt
02/03/2017
Polska
Kinnitatud ostja
Bardzo dobry odkurzacz za przyzwoitą cenę.
Bardzo dobrze się sprawujący odkurzacz i pięć lat gwarancji po rejestracji. Nie ma lepszego w tej cenie.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Performer Expert FC9193/91 Odkurzacz workowy
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Performer Expert FC9193/91 Odkurzacz workowy