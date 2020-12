Kiire ja tõhus – garanteeritult

Elus on peale kodutööde palju muudki teha, seepärast soovite neid teha nii kiiresti kui võimalik. Triikraua terav ots, unikaalse disainiga auruavad ja siledaltlibisev tald – see kvaliteetne triikraud on lihtsalt valmistatud kiireks tööks. Vaadake kõiki eeliseid