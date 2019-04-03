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Tootmine lõpetatud

EasySpeedAurutriikraud

GC2042/40

4.5
| (4) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

1 auhind

Kiire algusest lõpuni
See EasySpeedi triikraud kiirendab triikimist tänu kolme täpsusastmega otsale, talla kuumuse ühtlasele jaotamisele ja pidevale auruvoole.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

3 viisi triikimise kiirendamiseks

Kiire algusest lõpuni

  • Auruvoog 35 g/min; 100 g auruvoog

  • Keraamiline tald

  • Katlakivieemaldus

  • 2100 W

Kuni 2100-vatine võimsus võimaldab tekitada pidevalt tugeva auruvoo

Kuni 2100-vatine võimsus võimaldab tekitada pidevalt tugeva auruvoo

Kuni 2100-vatine võimsus võimaldab tekitada pidevalt tugeva auruvoo.

100 g võimas auruvoog eemaldab kergelt ka tugevad kortsud

100 g võimas auruvoog eemaldab kergelt ka tugevad kortsud

Võimas auruvoog kuni 100 g ka kõige tugevamate kortsude kiireks eemaldamiseks.

Pidev auruvoog kuni 35 g/min

Pidev auruvoog kuni 35 g/min

Pidev, kuni 35 g/min auruvoog annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

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Arvustused

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4.5

5-st

4

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
2
1

03/04/2019

Україна

Україна

Ця праска ідеальна

Гарна підошва праски з легкістю розгладжує тканину, зручний носик та подача пару вражає!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele EasySpeed GC2042/40 Парова праска

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele EasySpeed GC2042/40 Парова праска

31/05/2017

Hrvatska

Hrvatska

izvrsna kvaliteta proizvoda

Prezadovoljna sam jednostavnošću upotrebe i učinkovitošću glačala. Svima preporučujem

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See arvustus tehti tootele EasySpeed GC2042/40 Parno glačalo

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele EasySpeed GC2042/40 Parno glačalo

09/04/2017

България

България

Лесно подвижна, доста мощна

Ютията лесно се плъзга по дрехите. Доста бързо загрява. Има добра пара. Доволна съм от съотношение цена качество.

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See arvustus tehti tootele EasySpeed GC2042/40 Парна ютия

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele EasySpeed GC2042/40 Парна ютия

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.