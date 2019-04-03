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Tootmine lõpetatud
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Auruvoog 35 g/min; 100 g auruvoog
Keraamiline tald
Katlakivieemaldus
2100 W
Kuni 2100-vatine võimsus võimaldab tekitada pidevalt tugeva auruvoo.
Võimas auruvoog kuni 100 g ka kõige tugevamate kortsude kiireks eemaldamiseks.
Pidev, kuni 35 g/min auruvoog annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.
Auhinnad
4.5
5-st
4
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Tatyana123
03/04/2019
Україна
Ця праска ідеальна
Гарна підошва праски з легкістю розгладжує тканину, зручний носик та подача пару вражає!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele EasySpeed GC2042/40 Парова праска
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele EasySpeed GC2042/40 Парова праска
Ljerka
31/05/2017
Hrvatska
izvrsna kvaliteta proizvoda
Prezadovoljna sam jednostavnošću upotrebe i učinkovitošću glačala. Svima preporučujem
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele EasySpeed GC2042/40 Parno glačalo
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele EasySpeed GC2042/40 Parno glačalo
Paeadaise
09/04/2017
България
Лесно подвижна, доста мощна
Ютията лесно се плъзга по дрехите. Доста бързо загрява. Има добра пара. Доволна съм от съотношение цена качество.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele EasySpeed GC2042/40 Парна ютия
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele EasySpeed GC2042/40 Парна ютия