Kolme täpsusastmega ots, et triikrauda oleks optimaalne juhtida ja nähtavus oleks hea

Selle Philipsi triikraua ots on täpne kolmel eri moel - sellel on terav ots, nööbisoon ja selle ninaosa on kitsas. Triple Precision ots hoolitseb selle eest, et saaksite siluda isegi kõige raskemini juurdepääsetavaid kangaosi, näiteks nööpe ümbritsevat kangast või voltide vahesid.