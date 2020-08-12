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Lekkevaba
Double Anti-Calc
2100 vatti võimaldab tekitada pidevalt tugeva auruvoo.
95 g võimas auruvoog võimaldab hõlpsasti eemaldada ka kõige visamad kortsud.
Teie Philipsi aurutriikraua Double Active Calci süsteem hoiab ära katlakivi tekkimise katlakivi eemaldamise tablettide ja lihtsalt kasutatava katlakivi eemaldamise funktsiooni abil.
Auhinnad
4.3
5-st
3
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
mi6i
12/08/2020
България
Ползвам този модел от десет години.
Много съм доволна. Работи прекрасно. Ползвам я от десет години. Препоръчвам на всеки, който се колебае, какъв модел да избере.
Positiivsed omadused
Бързо загрява, глади перфектно.
Negatiivsed omadused
няма такива
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 2500 series GC2528/02 Парна ютия
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 2500 series GC2528/02 Парна ютия
Anda85
07/05/2019
România
Produs fiabil
Este un produs cu durata lunga de viata și ușor de utilizat.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 2500 series GC2528 Fier de călcat cu abur
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 2500 series GC2528 Fier de călcat cu abur
Daniel31
30/01/2019
România
Un produs bun
Il folosim de 10 ani. Foarte bun, raportat la pret. Este foarte important sa folosesti doar apa desurizata.
See arvustus tehti tootele 2500 series GC2528 Fier de călcat cu abur
See arvustus tehti tootele 2500 series GC2528 Fier de călcat cu abur