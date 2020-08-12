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Tootmine lõpetatud

2500 seriesAurutriikraud

GC2528/02

4.3
| (3) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

1 auhind

Lihtne, kiire ja efektiivne
Et saada suurepäraseid tulemusi, on teil vaja võimsa auruvooga triikrauda, mis ei tõrgu kunagi. 95 g tugevuse ja püsivalt 2100 W võimsa auruvoo ning Double Active Calci süsteemiga on see praktiline triikraud väärt selle eest makstud raha!
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Kauakestev aurujõudlus

Lihtne, kiire ja efektiivne

  • Lekkevaba

  • Double Anti-Calc

Pidev tugev auruvoog

Pidev tugev auruvoog

2100 vatti võimaldab tekitada pidevalt tugeva auruvoo.

Kuni 95 g võimas auruvoog väga tugevate kortsude eemaldamiseks

Kuni 95 g võimas auruvoog väga tugevate kortsude eemaldamiseks

95 g võimas auruvoog võimaldab hõlpsasti eemaldada ka kõige visamad kortsud.

Double Active Calc süsteem hoiab ära katlakivi tekkimise

Double Active Calc süsteem hoiab ära katlakivi tekkimise

Teie Philipsi aurutriikraua Double Active Calci süsteem hoiab ära katlakivi tekkimise katlakivi eemaldamise tablettide ja lihtsalt kasutatava katlakivi eemaldamise funktsiooni abil.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

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Arvustused

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4.3

5-st

3

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

12/08/2020

България

България

Ползвам този модел от десет години.

Много съм доволна. Работи прекрасно. Ползвам я от десет години. Препоръчвам на всеки, който се колебае, какъв модел да избере.

Positiivsed omadused

Бързо загрява, глади перфектно.

Negatiivsed omadused

няма такива

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 2500 series GC2528/02 Парна ютия

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 2500 series GC2528/02 Парна ютия

07/05/2019

România

România

Produs fiabil

Este un produs cu durata lunga de viata și ușor de utilizat.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 2500 series GC2528 Fier de călcat cu abur

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 2500 series GC2528 Fier de călcat cu abur

30/01/2019

România

România

Un produs bun

Il folosim de 10 ani. Foarte bun, raportat la pret. Este foarte important sa folosesti doar apa desurizata.

See arvustus tehti tootele 2500 series GC2528 Fier de călcat cu abur

See arvustus tehti tootele 2500 series GC2528 Fier de călcat cu abur

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.