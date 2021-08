Triikraud lülitub automaatselt välja, kui seda enam ei kasutata

Triikraud lülitub automaatselt välja, kui seda enam ei kasutata. Kui see on jäetud kannale, lülitub see 8 minuti pärast välja. Kui see on jäetud tallale või külili, kulub triikraua väljalülitumiseks vaid 30 sekundit.